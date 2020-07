Deutsche Anleihen legen weiter zu

Im Verlauf der Handelswoche ist der Bund-Future damit etwa ein Prozent gestiegen. Für Auftrieb bei Bundesanleihen sorgte eine zuletzt allgemein trübe Stimmung an den Finanzmärkten nach sehr schwachen Konjunkturdaten. In führenden Volkswirtschaften hatte es im zweiten Quartal wegen der Corona-Krise historische Einbrüche der Wirtschaftsleistung gegeben.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben am Freitag an die deutlichen Kursgewinne vom Vortag angeknüpft. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,12 Prozent auf 177,94 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei minus 0,56 Prozent.

Vor allem sorgten schwache Konjunkturdaten aus den USA für eine nervöse Stimmung bei den Anlegern. Hinzu kommt die Zuspitzung der Corona-Krise in den Vereinigten Staaten mit einer hohen Zahl von Neuinfektionen.

Gestützt wurden Festverzinsliche auch von einem Wirtschaftseinbruch in Frankreich. Am Morgen war bekannt geworden, dass die französische Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal um 13,8 Prozent geschrumpft war. Im weiteren Tagesverlauf bleibt der Fokus am deutschen Rentenmarkt auf der konjunkturellen Entwicklung. Sowohl in der Eurozone als auch in den USA stehen zahlreiche wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm, die für neue Impulse sorgen könnten./jkr/mis