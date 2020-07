Immerhin: Die Lufthansa Aktie kann sich heute Morgen stabil halten. Das ist auch dringend nötig, wenn die Aktie neue charttechnische Verkaufssignale vermeiden und nicht zurück in Richtung des Corona-Crashtiefs bei 7,02/7,12 Euro fallen will. Zuletzt war der Aktienkurs bis auf 7,574 Euro gefallen, erreicht am Montag dieser Woche. Im weiteren Handelsverlauf gab es nur eine Mini-Erholung, die ohne charttechnischen Wert für den ...