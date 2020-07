Die Bullen sollten jetzt erst einmal in Deckung gehen. Denn dadurch kommt die nächste wichtige Haltezone immer näher. Schließlich ist das 4-Wochen-Tief nur noch rund zwanzig Prozent entfernt. Bisher liegt dieser untere Wendepunkt bei 5,73 EUR. Anleger sollten sich also anschnallen, denn er dürfte in den nächsten Tagen hoch her gehen.

Anleger, die von den Zukunftsaussichten von SLM Solutions überzeugt sind, haben nun noch einmal die Chance zum günstigen Nachkauf. Schließlich gibt es die Aktie heute vielleicht ein letztes Mal so günstig. Wer dagegen eher zu den Pessimisten gehört, erhält durch die heutige Kursentwicklung Zuspruch.

Fazit: Bei SLM Solutions geht es ordentlich zur Sache. In unserem brandaktuellen Sonderreport finden Sie alle Details über die Aktie. Einfach hier klicken.