Dieser Zwischenspurt sorgt für Entspannung an der technischen Ausgangslage. Die Aktie gewinnt mit diesem Plus nämlich an Fahrt auf dem Weg zur nächsten charttechnischen Hürde. So fehlen bis zum Monatshoch derzeit nur noch rund drei Prozent. Dieser bedeutende Umkehrpunkt liegt bei 65,80 EUR. Wir sehen hier also ein echtes Endspiel.

Anleger, die eher langfristig agieren, bekommen Rückenwind vom gleitenden Durchschnitt 200. Immerhin steht dieser Durchschnitt bei 59,35 EUR, sodass Nemetschek in Aufwärtstrends verläuft. Mit dem heutigen Tag setzt die Aktie ihren Trend also in beeindruckender Maniert fort.

Fazit: Diese Nemetschek-Analyse ist lediglich ein Auszug aus unserem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier kostenfrei abrufen können.