Apples Quartalszahlen sorgen regelmäßig dafür, dass an den Börsen bei der Aktie einiges los ist - meist beim Aktienkurs, zumindest aber was die Reaktionen von Aktienanalysten angeht. So auch diesmal. Während sich Apples Aktienkurs im Tradegate-Handel aktuell mehr als 6 Prozent im Plus befindet, kommen neue Analystenstimmen über die Ticker.Die Analysten der Deutschen Bank haben ihre Kaufempfehlung für die Apple Aktie ...