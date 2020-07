Die Aktie des kanadischen Brennstoffzellenherstellers Ballard Power ist zuletzt in erhebliche Kursturbulenzen geraten und hat sich mittlerweile weit vom aktuellen 52-Wochen-Hoch entfernen müssen. Aktuell hat sie jedoch eine wichtige Haltezone erreicht. Gelingt es dem Wert hier, eine Bodenbildung auf den Weg zu bringen?

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 23.07. hieß es unter anderem „[…]Die Aktie ist mittlerweile aus dem zuletzt thematisierten Wimpel (nun rot dargestellt) herausgefallen und bereits auf der Unterseite in Bedrängnis geraten. Derzeit steht die Unterstützung bei 17,5 US-Dollar im Feuer. Sollte auch diese unterschritten werden, ist aus charttechnischer Sicht Obacht geboten. Geht es darunter, so muss mit einer Ausdehnung der Bewegung auf 15,0 / 14,2 US-Dollar gerechnet werden. Ein signifikanter Vorstoß über die 21,6 US-Dollar würde hingegen das Chartbild auf der Oberseite klären.“

In der Folgezeit durchbrach die Aktie auch noch ihre massive Unterstützung bei 17,5 US-Dollar. Neben einer veritablen Horizontalunterstützung verlief hier auch der kurzfristige Aufwärtstrend. Mit dem Bruch dieser Zone eröffnete sich weiteres Abwärtspotential in Richtung 15,0 / 14,2 US-Dollar. Und auch diesen Bereich erreichte der Wert zügig. Die bange Frage lautet: Kann die Aktie in diesem Bereich eine Boden ausbilden? Die bis dato zu beobachtende Abwärtsdynamik mahnt zur Vorsicht. Auch wenn die Bewegung bereits überverkauft ist, lassen sich noch keine belastbaren Anzeichen einer Bodenbildung ausmachen. Hierzu müsste sich der Wert erst einmal im Bereich von 15,0 / 14,2 US-Dollar, den man wohlwollend auch noch auf 13,3 US-Dollar erweitern kann, stabilisieren.

Sollte dieses Unterfangen nicht gelingen, könnte es weiter in Richtung zentrale Unterstützung gehen. Diese verorten wir in den Bereich 10,6 / 10,0 US-Dollar inkl. 200-Tage-Linie. Vorstöße auf der Oberseite erlangen erst eine gewisse Relevanz, sollten sie sich über den Bereich von 17,5 US-Dollar entwickeln können.