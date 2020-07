Nicht schlecht staunten am Mittwoch dieser Woche Mitglieder des israelischen Parlaments. Eine per Videokonferenz zugeschaltete Sprecherin von Twitter räumte gegenüber einem Mitglied des israelischen Parlaments ein, die Zensur der Tweets von Präsident Trump schon in Ordnung, die Zensur der Tweets von Irans oberstem Führer Ajatollah Ali Khamenei, der zum Völkermord am israelischen Volk aufgerufen hat,

Der Beitrag Twitter-Sprecherin offenbart die doppelten Standards des Netzwerks erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Redaktion.