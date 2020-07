Die Aktie des kanadischen Goldproduzenten Kinross Gold liefert gegenwärtig eine ganz starke Vorstellung ab. Sowohl aus charttechnischer Sicht als auch unter fundamentalen Aspekten läuft es derzeit rund. So ganz überraschend kommt diese Entwicklung jedoch nicht…

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 23.07. hieß es unter anderem „[…]Mit welcher Vehemenz die Aktie den (ehemaligen) Widerstandsbereich 7,66 / 7,85 US-Dollar aufsprengte, zeigt der aktuelle 6-Monats-Chart. Mittlerweile scheint sich die Aktie oberhalb von 8,0 US-Dollar festgesetzt zu haben. Insofern sollte man den Blick auf die Oberseite richten. Der folgende 10-Jahres-Chart auf Monatsbasis zeigt an, wohin die Reise für die Aktie des kanadischen Goldproduzenten gehen könnte. […]“ Wir haben erneut den 10-Jahres-Chart auf Monatsbasis bemüht.

Die Zone um 10,0 US-Dollar, die ihre Relevanz aus der Kursentwicklung in 2012 bezieht, entwickelt so langsam aber sicher ihre Anziehungskraft. Mittlerweile ist der Wert auf über 9,0 US-Dollar vorgestoßen und konnte sich somit vom Ausbruchsniveau (7,66 / 7,85 US-Dollar) deutlich entfernen. Etwaige Rücksetzer spielen sich nun idealerweise oberhalb dieser Zone ab. Sollte es dennoch darunter gehen, muss die Lage neu bewertet werden. Auf der Oberseite ist hingegen der Weg in Richtung 10,0 US-Dollar frei…

Unter fundamentalen Aspekten standen kürzlich die aktuellen Quartalszahlen der Kanadier im Fokus. Das Unternehmen gab für das Juni-Quartal einen Umsatz in Höhe von 1,007 Mrd. US-Dollar und einen Nettogewinn in Höhe von 195,7 Mio. US-Dollar an. Der Produzent profitierte hierbei unter anderem von dem hohen Goldpreis.

Kurzum: Die Erwartungen in Bezug auf die Quartalszahlen waren hoch. Das Unternehmen konnte diese Erwartungen sogar noch toppen. Aus charttechnischer Sicht hat die Aktie das Momentum auf ihrer Seite. Das Ende der Fahnenstange scheint noch nicht erreicht zu sein… Rücksetzer müssen mit Blick auf das exponierte Kursniveau jedoch mit einkalkuliert werden. Solange sich diese jedoch oberhalb von 7,66 / 7,85 US-Dollar abspielen, ist alles im grünen Bereich.