Aktien Wien Schluss Achter Verlusttag in Folge für ATX

Die Wiener Börse hat am Freitag erneut Kursabschläge hinnehmen müssen. Der ATX fiel um 23,35 Punkte oder 1,09 Prozent auf 2123,55 Einheiten und verbuchte damit den achten Verlusttag in Folge. Nach weitgehend freundlichem Verlauf drehte der ATX am …





