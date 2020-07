PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Mittel- und Osteuropa sind am Freitag mehrheitlich mit moderaten Gewinnen ins Wochenende gegangen. Damit konnten die Aktienmärkte in Prag und Warschau ihre massiven Vortagesverluste nur teilweise wieder aufholen. In Budapest schloss der Leitindex erneut leicht im Minus.

In Prag ging der Leitindex mit einem Plus von 0,65 Prozent bei 882,67 Zählern ans dem Handel. In der Tschechischen Republik war die Wirtschaft im zweiten Quartal um 10,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr eingebrochen, das war der größte Rückgang seit der Staatsgründung 1993.