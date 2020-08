Vonovia und Deutsche Wohnen – sind diese beiden Aktien der beste Schutz vor einem zweiten Corona-Crash?

Der Alltag ist in Deutschland wieder annähernd normal, darüber können wir glücklich sein. Wer jedoch einkaufen geht oder in ein öffentliches Verkehrsmittel steigt, wird durch den Mund-Nasen-Schutz schnell wieder an Corona erinnert. Leider sind aktuell in den Nachrichten auch wieder vermehrt Meldungen von steigenden Fallzahlen. Erneute Einschränkungen würden nicht nur das alltägliche Leben einengen, sondern auch die Börsen bedrohen. Welche Auswirkungen großflächige Lockdowns auf die Börsen haben, konnten wir Ende Februar erleben. In den USA kämpft man unterdessen scheinbar noch immer mit der ersten Welle, ein Ende ist nicht in Sicht. Die Wichtigkeit der USA für internationale Börsen muss hier sicherlich nicht näher erläutert werden. Auch in Europa gibt es erneut Beschränkungen und Quarantäne-Regeln für Reisende.

Ein Indiz für die noch anhaltende Angst der Anleger vor Corona könnte ein Blick auf den Goldpreis liefern. Mit 1978,22 US-Dollar je Feinunze (Stand: 29.07.2020) markierte der Goldpreis erst kürzlich sein Allzeithoch. Gold ist definitiv als Krisenwährung bekannt. Die hohe Nachfrage könnte auf die Absicherung vieler Anleger zurückzuführen sein. Doch was bietet sich noch zur Wertabsicherung in Krisenzeiten? Neben dem normalen Gold kann auch mit „Betongold“ eine Absicherung erzielt werden. Wer dies in Form von Aktien machen möchte, hat gleich zwei große DAX-Unternehmen zur Auswahl. Vonovia (WKN: A1ML7J) und Deutsche Wohnen (WKN: A0HN5C). Beide haben ihren Fokus klar auf Immobilien gelegt. Doch bieten sie sich als Werterhalt für einen potenziellen zweiten Corona-Crash an?

Vonovia und Deutsche Wohnen im ersten Corona-Crash

Am 19. Februar dieses Jahres erreichten nicht nur DAX und Vonovia ihre Allzeithochs, auch die Aktien von Deutsche Wohnen waren an diesem Tag auf ihren Jahreshöchstständen. Im Gegensatz zum DAX, haben die beiden Immobilienaktien schon wieder höhere Kurse als vor der Coronakrise erreichen können. Der Aktienkurs von Deutsche Wohnen entwickelte sich in den letzten Monaten sogar noch ein bisschen besser als der von Vonovia. Für Deutsche Wohnen erfolgte in dieser Zeit der Ritterschlag als DAX-Konzern. Lufthansa war durch die Coronakrise angeschlagen und musste für den Immobilienkonzern weichen.