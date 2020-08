Morphosys – Wochenendknaller!

Liebe Leser, an diesem Wochenende gibt es für Euch natürlich die aktuellen Depots , die Aussicht auf die kommende Woche, No-Fee-Aktionen zum Gebühren sparen beim Ordern ab Montag, frische Investmentideen – und news zu Morphosys und der Biotech-Schiene. Bei Morphosys knallt der Kurs nach oben. Unsere mail vom 23.6 wird damit aktuell – und der Turbo sollte am Montag so richtig nach oben schnellen. Die Aktie liegt Brief schon bei 132 Euro. Damals schrieben wir: ”

…….Kandidat ist Morphosys.

Ende 2019 hat man in den USA den Zulassungsantrag für das Lymphdrüsenkrebsmedikament Tafasitamab eingereicht. Laut Morphosys erwartet man für „Mitte 2020“ mit einer Zulassung. Zuletzt gab die Biotechfirma an, die Erlöse von 71,8 Mio. auf 280 Mio. bis 290 Mio. Euro steigern zu wollen. Das operative Ergebnis (Ebit) soll bei minus 15 Mio. bis plus 5 Mio. Euro landen, nach einem Verlust von 107,9 Mio. Euro im Jahr 2019….