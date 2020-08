Nach der starken Kurserholung im zweiten Quartal käme eine Konsolidierung im traditionell schwächeren dritten Quartal nicht überraschend.

Das globale Ausbreiten des Coronavirus mit einem steilen Anstieg der Infektionen insbesondere in den USA, der Stillstand der Konjunktur in Deutschland, Frankreich, Spanien und Italien, das Absacken des Ölpreises, der weltweite Rutsch der Einkaufsmanagerindizes, der schwache Ifo-Index, die weltweit einbrechenden Autoverkäufe und erste Gewinnwarnungen von US-Schwergewichten wie Apple und Microsoft lösten einen Crash an den Aktienmärkten im ersten Quartal 2020 aus.

Nach der starken Kurserholung im zweiten Quartal käme eine Konsolidierung im traditionell schwächeren dritten Quartal nicht überraschend.



