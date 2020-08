Aktien mit hoher Dividende sorgen schon nach kurzer Zeit für nennenswerte Geldeingänge auf deinem Konto, die sich Dank weiterer Sparplan-Ausführungen beständig erhöhen. Bei vielen Aktien, insbesondere aus den USA, bekommst du vier Mal jährlich eine Dividende bezahlt. Die folgenden Aktien haben sich in der Vergangenheit als zuverlässige Dividendenzahler erwiesen und bieten eine Dividendenrendite von derzeit über 3 Prozent (Stand 02.08.2020):

Allerdings kannst du bei der sich beständig vergrößernden Auswahl an neu sparplanfähigen Aktien leicht den Überblick verlieren, welche dieser Aktien am besten für deinen langfristigen Vermögensaufbau geeignet ist. Deshalb findest du hier die Top-Aktien für deinen Sparplan getrennt nach Aktien mit hoher Dividende und Aktien mit hohem Dividendenwachstum. Alle Aktien sind bei der Consorbank sparplanfähig.

Mit einem Aktien-Sparplan kannst du bereits mit kleinen Beträgen entspannt und günstig von langfristig steigenden Kursen und Dividenden profitieren. Ein Nachteil an Sparplänen ist jedoch, dass nicht jede Aktie bei jedem Broker besparbar ist. Doch das Angebot sparplanfähiger Aktien wächst. So bietet die Consorsbank bereits über 400 Aktien-Sparpläne an und hat damit das Gros aller Qualitätsaktien abgedeckt. Anteil an dieser erfreulichen Entwicklung hat auch die Aktienfinder-Community, die in engem Kontakt mit der Consorsbank steht. Schon mehrfach wurden unsere Wunschakten sparplanfähig gemacht, so geschehen bei der Aufnahme unserer Wunsch-REITs

Isin Name Land Zahlungen Dividende Steigert seit Stabilität Dividende Stabilität Gewinn US88579Y1010 3M USA 4* im Jahr 3.90% 62 Jahren 0.94 0.97 US00287Y1091 AbbVie USA 4* im Jahr 4.90% 6 Jahren 0.97 0.73 DE0008404005 Allianz Deutschland 1* im Jahr 5.50% 7 Jahren 0.96 0.66 US02209S1033 Altria Group Inc USA 4* im Jahr 8.20% 50 Jahren 0.97 0.08 US00206R1023 AT&T USA 4* im Jahr 7.00% 36 Jahren 0.98 0.15 DE000BASF111 BASF SE Deutschland 1* im Jahr 7.10% 10 Jahren 0.97 0.64 DE000BAY0017 Bayer AG Deutschland 1* im Jahr 5.00% 0 Jahren 0.93 0.72 GB0002875804 British American Tobacco Großbritannien 4* im Jahr 8.20% 21 Jahren 0.99 0.98 US1491231015 Caterpillar Inc USA 4* im Jahr 3.10% 26 Jahren 0.98 0.63 US1667641005 Chevron Corp USA 4* im Jahr 6.00% 32 Jahren 0.99 -0.02 US17275R1023 Cisco Systems Inc USA 4* im Jahr 3.00% 8 Jahren 0.93 0.97 US1912161007 Coca-Cola USA 4* im Jahr 3.40% 58 Jahren 1 0.83 US1266501006 CVS Health USA 4* im Jahr 3.20% 0 Jahren 0.93 0.72 DE0005552004 Deutsche Post Deutschland 1* im Jahr 3.40% 0 Jahren 0.91 0.29 US30231G1022 Exxon Mobil Corp USA 4* im Jahr 8.30% 38 Jahren 0.99 0.04 US3703341046 General Mills USA 4* im Jahr 3.10% 0 Jahren 0.98 0.93 GB0009252882 GlaxoSmithKline PLC Großbritannien 4* im Jahr 5.20% 0 Jahren 0.93 0.16 LU0775917882 Grand City Properties Luxemburg 1* im Jahr 4.10% 2 Jahren 0.92 0.91 DE0008402215 Hannover Rück Deutschland 1* im Jahr 3.80% 2 Jahren 0.9 0.87 JP3726800000 Japan Tobacco Inc. Japan 2* im Jahr 8.50% 9 Jahren 0.95 0.84 JP3496400007 KDDI Corporation Japan 2* im Jahr 3.50% 17 Jahren 0.94 0.95 DE000LEG1110 Leg Immobilien AG Deutschland 1* im Jahr 3.00% 7 Jahren 0.97 0.96 US5021751020 LTC Properties USA 12* im Jahr 6.10% 0 Jahren 0.94 0.78 DE0008430026 Muenchener Rueck Deutschland 1* im Jahr 4.40% 2 Jahren 0.98 0.47 GB00BDR05C01 National Grid Großbritannien 2* im Jahr 5.40% 1 Jahren 0.96 0.55 JP3165650007 NTT Docomo Japan 2* im Jahr 4.10% 5 Jahren 0.97 0.72 US6819361006 Omega Healthcare Investors USA 4* im Jahr 8.30% 16 Jahren 0.99 0.92 US6937181088 Paccar Inc USA 4* im Jahr 4.20% 9 Jahren 0.96 0.72 US7181721090 Philip Morris International USA 4* im Jahr 6.10% 11 Jahren 0.96 0.83 US74460D1090 Public Storage USA 4* im Jahr 4.00% 0 Jahren 0.96 0.98 US7561091049 Realty Income USA 12* im Jahr 4.60% 25 Jahren 0.99 0.96 GB0007188757 Rio Tinto PLC Großbritannien 2* im Jahr 6.40% 4 Jahren 0.9 0.52 CA7800871021 Royal Bank of Canada Kanada 4* im Jahr 4.60% 9 Jahren 0.99 0.96 FR0000120578 Sanofi Frankreich 1* im Jahr 3.60% 20 Jahren 0.96 0.49 US8621211007 STORE Capital USA 4* im Jahr 5.90% 5 Jahren 0.92 0.94 DE000TLX1005 Talanx AG Deutschland 1* im Jahr 4.90% 7 Jahren 0.9 0.71 CA8911605092 Toronto Dominion Bank Kanada 4* im Jahr 5.20% 9 Jahren 0.92 0.95 NL0000388619 Unilever N.V. Niederlande 4* im Jahr 3.30% 32 Jahren 0.98 0.95 DE000UNSE018 Uniper Deutschland 1* im Jahr 3.90% 3 Jahren 0.93 0.68 US9182041080 V.F. Corporation USA 4* im Jahr 3.10% 0 Jahren 0.96 0.79 US92343V1044 Verizon Communications USA 4* im Jahr 4.30% 15 Jahren 0.99 0.7 US92936U1097 W.P. Carey USA 4* im Jahr 5.80% 21 Jahren 0.93 0.84 US9314271084 Walgreens Boots Alliance USA 4* im Jahr 4.50% 45 Jahren 0.98 0.71

Mit 3M, Unilever und Realty Income stellen wir dir eine kleine Auswahl der in der Liste enthaltenen Aktien mit einer hohen Dividende vor. Zu jeder Aktie findest du zudem einen weiterführenden Link zu einer unserer kostenlosen Premium-Aktienanalysen.

3M – der Klassiker im Dividenden-Depot

3M Aktie Kennzahlen Logo Land USA Branche Mischkonzern Isin US88579Y1010 Marktkapitalisierung 74,4 Milliarden € Dividendenrendite 3,9% Stabilität Dividende 0,94 von max. 1.0 Stabilität Gewinn 0,97 von max. 1.0

Bei 3M handelt es sich um einen breit aufgestellten Mischkonzern in den USA. Seit 58 Jahren erhöht 3M die Dividende Jahr für Jahr, was die Aktie zu einem Dividenden-Aristokraten macht:

3M Dividendenhistorie

Die aktuelle Dividende von knapp 4 Prozent ist deutlich höher als in der Vergangenheit mit Ausnahme weniger Monate während der Finanzkrise im Jahr 2009. Und laut Analystenschätzungen wird das Management die Dividende weiter erhöhen. Interessant? Dann schaue dir unsere tiefergehende und kostenlose Aktienanalysen zu 3M an.

Unilever – der heimliche Dividenden-Aristokrat

Unilever Aktie Logo Foto: Aktienfinder.net Land Niederlande Branche Konsum Isin NL0000388619 Marktkapitalisierung 131,6 Milliarden € Dividendenrendite 3,3% Stabilität Dividende 0,98 von max. 1,0 Stabilität Gewinn 0,95 von max. 1,0

Seit über 30 Jahren steigert Unilever die Dividende jedes Jahr, und dennoch staunen die meisten Aktionären, wenn man ihnen sagt, dass Unilever ein lupenreiner Dividenden-Aristokrat ist. Haushalts- und Pflegeprodukte sowie Nahrungsmittel sorgen für stabile Gewinne und Dividenden. Zudem ist Unilever in den Schwellenländern stark aufgestellt, was sich in höherem organischem Wachstum als bei der Konkurrenz niederschlägt. Dem künftigen Dividendenwachstum kann das nur gut tun.

Unilever N.V. Dividendenhistorie

Die 3,3 Prozent Dividendenrendite werden durch jährlich steigende Dividenden von 7 Prozent im Schnitt der letzten 10 Jahre versüßt. Auch für Unilever haben wir eine tiefergehende und kostenlose Aktienanalyse im Angebot.

Realty Income – Jeden Monat Dividende

Realty Income Aktie Logo Foto: Aktienfinder.net Land USA Branche REIT Einzelhandel Isin US7561091049 Marktkapitalisierung 17,2 Milliarden € Dividendenrendite 4,6% Stabilität Dividende 0,99 von max. 1.0 Stabilität Gewinn 0,96 von max. 1.0

Es gibt tatsächlich Aktien, für die es jeden Monat Dividende gibt. Eine davon ist Realty Income. Das US-Unternehmen betreibt und vermietet hauptsächlich Einkaufszentren in den USA, besitzt aber auch Immobilien in Großbritannien und Puerto Rico. Mit 25 Jahren Dividendensteigerung am Stück zählt Realty Income ebenfalls zu den Dividenden-Aristokraten.

Realty Income Dividendenhistorie

4,6 Prozent Dividende in Monatsraten holst du dir mit Realty Income ins Depot. Allerdings leiden Einkaufszentren derzeit unter der Corona-Pandemie. Wie wir die Situation einschätzen, liest du in dieser Aktienanalyse.

Top Sparplan-Aktien mit hohem Dividendenwachstum

Bei Aktien mit hohem Dividendenwachstum bekommst du anfangs meist weniger Dividende, wirst für deine Geduld im Laufe der Zeit jedoch reich belohnt. Denn durch das hohe Dividendenwachstum steigt deine persönliche Dividendenrendite (das ist die Dividende geteilt durch deinen durchschnittlichen Kaufkurs) schneller an als bei Aktien, die zwar eine hohe Anfangsdividende ausschütten, die Dividende aber nur noch wenig erhöhen.

In diesem Beispiel vergleichen wir die prognostizierte Dividende der nächsten Jahre von 3M mit Black Rock. Innerhalb von neun Jahren hat Black Rock in dieser Simulation den Vorsprung der höheren Dividende aufgeholt und zieht in den Folgejahren 3M davon.

Die folgende Liste enthält 31 solide Dividendenzahler, deren jährliches Dividendenwachstum im Schnitt der letzten 5 Jahre mindestens 10 Prozent betrug (Stand 02.08.2020):

Isin Name Land Zahlungen Dividende Steigert seit Stabilität Dividende Stabilität Gewinn HK0000069689 AIA Group Hong Kong 2* im Jahr 1.80% 8 Jahren 0.98 0.85 US0258161092 American Express Co USA 4* im Jahr 1.80% 8 Jahren 0.97 0.89 US0311621009 Amgen Inc USA 4* im Jahr 2.60% 8 Jahren 0.91 0.96 US0378331005 Apple USA 4* im Jahr 0.70% 7 Jahren 0.9 0.95 US0382221051 Applied Materials Inc USA 4* im Jahr 1.30% 2 Jahren 0.94 0.73 US0530151036 Automatic Data Processing USA 4* im Jahr 2.70% 45 Jahren 0.96 0.91 DE0005158703 Bechtle Deutschland 1* im Jahr 0.70% 10 Jahren 0.96 0.94 US09247X1019 BlackRock USA 4* im Jahr 2.40% 10 Jahren 0.98 0.98 CA1363751027 Canadian National Railway Kanada 4* im Jahr 1.70% 19 Jahren 0.95 0.98 US20030N1019 Comcast Corp-Class A USA 4* im Jahr 2.10% 11 Jahren 0.94 0.97 US22160K1051 Costco Wholesale Corp USA 4* im Jahr 0.80% 15 Jahren 0.98 0.96 AU000000CSL8 CSL Limited Australien 2* im Jahr 1.10% 15 Jahren 0.95 0.95 US3030751057 FactSet Research Systems USA 4* im Jahr 0.90% 20 Jahren 0.97 0.96 US3119001044 Fastenal USA 4* im Jahr 2.10% 21 Jahren 0.97 0.97 DE0005785604 Fresenius SE & Co KGaA Deutschland 1* im Jahr 2.00% 28 Jahren 0.95 0.97 US4370761029 Home Depot Inc USA 4* im Jahr 2.20% 9 Jahren 0.9 0.87 US4385161066 Honeywell International USA 4* im Jahr 2.40% 9 Jahren 0.95 0.95 US4404521001 Hormel Foods USA 4* im Jahr 1.80% 54 Jahren 0.94 0.96 US4612021034 Intuit Inc USA 4* im Jahr 0.70% 7 Jahren 0.92 0.92 US4824801009 Kla-Tencor Corporation USA 4* im Jahr 1.70% 9 Jahren 0.98 0.78 US65339F1012 NextEra Energy USA 4* im Jahr 1.90% 24 Jahren 0.95 0.83 US6541061031 Nike Inc -Cl B USA 4* im Jahr 1.00% 17 Jahren 0.97 0.9 DK0060534915 Novo Nordisk B Dänemark 2* im Jahr 2.00% 18 Jahren 0.95 0.96 US8552441094 Starbucks Corp USA 4* im Jahr 2.10% 9 Jahren 0.9 0.8 US8636671013 Stryker USA 4* im Jahr 1.20% 10 Jahren 0.97 0.82 KYG875721634 Tencent China 1* im Jahr 0.20% 15 Jahren 0.9 0.9 US8825081040 Texas Instruments Inc USA 4* im Jahr 2.80% 16 Jahren 0.91 0.92 NO0005668905 Tomra Systems ASA Norwegen 1* im Jahr 0.70% 15 Jahren 0.94 0.91 US9078181081 Union Pacific USA 4* im Jahr 2.20% 13 Jahren 0.94 0.96 US91324P1021 Unitedhealth Group Inc USA 4* im Jahr 1.50% 10 Jahren 0.9 0.9 US92826C8394 Visa A USA 4* im Jahr 0.60% 11 Jahren 0.95 0.95

Mit Visa, Union Pacific und Nike stellen wir dir nun eine kleine Auswahl der in der Liste enthaltenen Aktien mit hohem Dividendewachstum vor. Auch hier findest einen weiterführenden Link zu einer unserer kostenlosen Premium-Aktienanalysen.

Visa – Cash-Back durch Dividende

Visa Aktie Logo Foto: Aktienfinder.net Land USA Branche Finanzen Isin US92826C8394 Marktkapitalisierung 361,4 Milliarden € Dividendenrendite 0,6% Stabilität Dividende 0,95 von max. 1,0 Stabilität Gewinn 0,95 von max. 1,0

Mit Visa kannst du nicht nur bezahlen, sondern als Aktionär auch noch Geld verdienen. Das Kreditkartenunternehmen schüttet seit dem Jahr 2008 Dividende aus und erhöht diese seitdem jedes Jahr mit Zuwachsraten um die 20 Prozent! Geld verdient Visa mit jeder Bezahlung per Kreditkarte durch die in diesem Fall anfallenden Gebühren. Das bargeldlose Bezahlen ist weiter auf dem Vormarsch und wird Visa auch künftig viel Geld in die Kasse spülen.

Visa A Dividendenhistorie

Die aktuelle Dividendenrendite fällt mit 0,6 Prozent zwar bescheiden aus, doch beträgt die Dividende bei anhaltendem Dividendenwachstum bis 2030 bereits bei 2,6 und im Jahr 2035 schon bei 4,7 Prozent. Wie Visa das Geld verdient und ob wir die Aktie für uns interessant ist, erfährst du in dieser Aktienanalyse.

Union Pacific –Dividenden-D-Zug für dein Depot

Union Pacific Aktie Logo Foto: Aktienfinder.net Land USA Branche Transport Isin US9078181081 Marktkapitalisierung 100,2 Milliarden € Dividendenrendite 2,2% Stabilität Dividende 0,94 von max. 1.0 Stabilität Gewinn 0,96 von max. 1.0

Union Pacific ist eine Eisenbahngesellschaft und verdient am Transport unterschiedlichster Güter quer durch die USA. Nachdem der Personentransport aufgegeben wurde, konzentriert sich das Unternehmen ausschließlich auf gewerbliche Fracht und ist damit sehr erfolgreich. Seit 21 Jahren wird die Dividende gesteigert oder zumindest nicht gesenkt. Im jährlichen Mittel der letzten 5 Jahre wuchs die Dividende um gut 13 Prozent.

Union Pacific Dividendenhistorie

Die Dividendenrendite von Union Pacific unterliegt starken Schwankungen. Bei einem Investment per Aktien-Sparplan brauchst du dir über richtigen Einstiegszeitpunkt glücklicherweise keine Gedanken zu machen – dem Cost-Average-Effekt sei Dank. Was wir von Union Pacific halten, erfährst du in dieser kostenlosen Aktienanalyse.

Nike – Sportlich steigende Dividenden kassieren

Nike Aktie Logo Foto: Aktienfinder.net Land USA Branche Textilien Isin US6541061031 Marktkapitalisierung 129,3 Milliarden € Dividendenrendite 1,0 Stabilität Dividende 0,97 von max. 1.0 Stabilität Gewinn 0,90 von max. 1.0

Nike ist dir als Marke sicherlich bekannt. Aber wusstest du auch, dass du mit der Nike Aktie auch sportlich steigende Dividenden kassieren kannst? Um über 10 Prozent steigt die Dividende bisher Jahr für Jahr. Möglich wurde dies durch einen beispiellosen Siegeszug des in den 60er Jahren gegründeten Unternehmens, dass heute bezüglich der Marktkapitalisierung längst an „alten Hasen“ wie Adidas vorbeigezogen ist.

Nike Inc -Cl B Dividendenhistorie

Rund 7 Jahre wird es in diesem Tempo dauern, bis sich die aktuelle Dividende von bescheidenen einem Prozent erneut verdoppelt hat. Auf über Nike kannst du dich mit einer unserer Aktienanalysen näher informieren.

Aktien-Sparplan plus Aktienfinder

Der beliebteste Aktienfinder Deutschlands erleichtert das Aufspüren von Qualitätsaktien und hilft dir bei der Suche nach dem passenden Aktien-Sparplan für dein Depot. Im Aktienfinder erkennst du rasch, ob eine Aktie ein zuverlässiger Dividendenzahler ist oder dich die vermeintlich hohe Dividendenrendite eher in die Falle lockt. Der Aktienfinder zeigt dir zudem, welche Aktie bei der Consorsbank oder der Comdirect sparplanfähig sind:

Das kostenlose Starterpaket für deinen Vermögensaufbau

Aktienfinder.Net bietet dir ein einzigartiges Starterpaket für den langfristigen Vermögensaufbau mittels Aktien-Sparplan an. Im Starterpaket enthalten sind eine kostenlose Vollmitgliedschaft im Aktienfinder über 90 Tage plus ein Depot bei der Consorsbank ohne Kontoführungsgebühr, dafür jedoch mit 20 Euro Sparplan-Prämie. Das kostenlose Starterpaket wird durch das frei zugängliche Starterdepot ergänzt. Das Starterdepot ist ein Echtgeld-Depot, das wir 20 Aktien-Sparplänen monatlich besparen und dir zeigt, wie langfristiges Investieren in der Praxis funktioniert.

Foto: Aktienfinder.net

Fazit: Aktienfinder plus Aktien-Sparplan – ein starkes Gespann

Wir möchten Normalsterblichen den Einstieg in die Welt der Aktien so einfach wie möglich gestalten und freuen uns über die schon mehr als 38.000 Mitglieder, die trotz unserer noch jungen Unternehmensgeschichte den Weg zu uns gefunden haben. Freuen tun wir uns auch über unsere Partner, die diesen Weg mit uns gemeinsam gehen. Die Consorsbank ist einer dieser Partner und das Starterpaket der Beweis, dass das Ganze mehr ist als die Summe seiner Teile.

Vorteile eines Aktien-Sparplans Vorteile für die Aktienfinder-Community ️ Passives Einkommen durch Dividenden 20€ Sparplan Prämie bei der Consorsbank ️ Schritt in Richtung Finanzielle Freiheit 90 Tage Vollmitgliedschaft im Aktienfinder ️ Höhere Renditeerwartung als Sparbuch Praxisbeispiel Starterdepot mit Echtgeld ️ Automatisierter Ablauf Kostenlose Premium-Aktienanalysen ️ Bereits ab 25€ pro Aktien-Sparplan Kostenlose Videos auf dem Aktienfinder-Kanal ️ Geringe Gebühren Große Community mit Facebook Gruppe ️ Cost-average effekt ️ Sichere dir jetzt das kostenlose Starterpaket

The post Top-Aktien für deinen Sparplan appeared first on Aktienfinder.Net blog.