Siemens Healthineers, aktuell mit knapp 44 Milliarden Euro an der Börse bewertet, will für rund 16,4 Milliarden Dollar sämtliche Anteile des US-Medizintechnikkonzerns Varian Medical Systems erwerben. Je Varian Aktie will das Münchener Unternehmen 177,40 Dollar in bar an die Aktionäre zahlen. Varian, ein in Palo Alto ansässiger Anbieter von Hardware- und Softwaresystemen im Bereich der Strahlentherapie, hat 2019 einen Umsatz von ...