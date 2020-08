Anleger, die MorphoSys im Depot haben, dürften heute vor Freude in die Luft springen. Immerhin liegt der Kurs derzeit rund dreizehn Prozent vorne. Damit kostet der Titel nun 122,00 EUR. Kommt hier jetzt wieder so richtig Schwung rein?

Völlig anders präsentiert sich die Technik nach einem solchen Tagesgewinn. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie wieder an einen wichtigen Bremsbereich heran. So genügt dem Titel ein weiterer Anstieg von rund drei Prozent für neue 4-Wochen-Hochs. Dieser maßgebliche Wendepunkt liegt bei 125,20 EUR. Die Spannung bei MorphoSys ist also auf dem Siedepunkt.

Bullish eingestellte Anleger können dem Ausbruch vorgreifen, um die Gewinnmarge zu erhöhen, oder sicherheitshalber auf den endgültigen Startschuss warten. Immerhin eröffnen die gestiegenen Kurse einen günstige Einstiegsgelegenheit für Puts. Allen Grund zur Freude haben dagegen diejenigen, die MorphoSys ohnehin im Depot haben.

Fazit: Wie es bei MorphoSys weitergeht, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport. Hier kostenfrei lesen.