Marktkommentar: Gold erreicht über Nacht ein neues Allzeithoch

Die weltweit wichtigsten Aktienindizes starteten nach einer viermonatigen Rallye gemischt in den August.

Die USA wollen ihr Vorgehen gegen chinesische Softwarefirmen über die Video-Sharing-App TikTok hinaus ausweiten. US-Außenminister Michael Pompeo sprach am Sonntag von der baldigen Ankündigung von Maßnahmen gegen Unternehmen, die als nationales Sicherheitsrisiko betrachtet werden. In einigen US-Bundesstaaten nimmt die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen wieder zu und der amerikanische Gesetzgeber versucht, eine Einigung über ein neues Hilfspaket zu erzielen.

EURUSD konnte am vergangenen Freitag die psychologisch wichtige Marke von 1,19 nicht überwinden und leitete am Morgen mit einem Bearish-Engulfing (H1-Chart) eine Korrektur ein. Heute Nacht wurde der Rückgang kurzzeitig bis auf 1,1740 vertieft, doch das Paar versucht, sich über der übergeordneten Aufwärtstrendlinie (H4) zu halten. Solange jedoch die lokale Widerstandszone bei 1,1805 nicht zurückerobert wird, könnte der Verkaufsdruck nochmals zunehmen.

Der DE30 hat am Freitag erstmals seit Anfang Juli die 200-Tage-Linie getestet, nachdem sich die Stimmung zu Beginn der US-Sitzung weiter zu verschlechtern begann. Nach der heutigen Erholung im vorbörslichen Handel notiert der Kurs wieder in der breiten Seitwärtsrange zwischen 12.300 und 12.500 Punkten, die sich bereits am Donnerstag abgezeichnet hatte.



