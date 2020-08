Der Blick auf den XETRA-Schlusskurs der Morphosys Aktie vom Freitag zeigt nicht mehr die aktuelle Situation, in der sich die Biotech-Aktie befindet. Top-News haben den Kurs über das Wochenende hinweg explodieren lassen. Aktuelle Indikationen am Montagmorgen notieren bei 122,05/123,75 Euro und sind die Reaktion der Anleger auf die Nachricht, dass man von der FDA gemeinsam mit dem Entwicklungspartner Incyte Zulassung in den USA für ...