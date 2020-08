Der mehr als 400 Millionen Euro schwere Deal zwischen Nordex und RWE, über den wir am Wochenende schon berichtet haben, lässt heute Morgen den Aktienkurs von Nordex in die Höhe schnellen. Das Papier kommt in eine charttechnisch interessante Lage: Aktuelle Indikationen bei 9,645/9,775 Euro liegen nicht mehr weit unter wichtigen charttechnischen Hürden, die aktuell das Chartbild des TecDAX-Titels nach der Erholungsbewegung vom ...