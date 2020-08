Für die Aktie des norwegischen WasserstoffkonZerns Nel ASA geht es positiv in die neue Handelswoche. Ein Anstieg auf aktuell 1,775 Euro ist zu sehen - mehr als 2 Prozent Kurszuwachs zum Freitags-Schlusskurs an der Frankfurter Börse. Was gut aussieht, hat charttechnisch für die Nel ASA Aktie bisher aber keine großen Auswirkungen. Nach dem jüngsten Kursrutsch vom Top bei 2,193 Euro hat sie die Wasserstoff-Aktie zwar bei 1,586/1,631 ...