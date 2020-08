Die Gold Analyse aus dem Jahr 2018 ist eingetroffen

Der Chart zeigt die Korrektur der Welle 4 von 2012 bis 2016.. Die Welle 4 im Rahmen endete kurz unter der Make or Break Linie. Das Ziel der untergordneten Welle (4) liegt im Bereich 1667. Das Ziel der Welle (5) liegt im Bereich 2236.

Das gelbe Rechteck ist eine automatisch generierte Trendbestätigung. Die Kerzen wechseln auf rot und zeigen den Endbereich der Welle (3) an. Eine Bestätigung für die Welle (4) erfolgt, wenn die roten Kerzen in grau wechseln.

Auszug aus der Wochenanalyse vom 31.3.2018

Der Chart zeigt die Korrektur seit dem Jahr 2012. Die Welle 4 endete im Bereich des Rücklaufs von 50 Prozent. Das Ziel der Welle 3 liegt im Bereich 1586. Nach einem Rücklauf in der Welle iv erwarte ich steigende Kurse in der Welle 5 bis in den Bereich 2040.

