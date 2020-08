Der Vorstand plant, LIDE als neuen Standard in der Displayindustrie zu etablieren. Der im Mai gemeldete Lizenzauftrag mit Nippon Electric Glass dürfte seine Signalwirkung entfalten. Weitere Abschlüsse in anderen Branchen könnten jederzeit bekannt gegeben werden. Angeblich sei man mit fast 50 Unternehmen in zum Teil fortgeschrittenen Gesprächen über den Einsatz von LIDE.

Zunächst werden die Niedersachsen im Jahr 2020 jedoch die Corona-Folgen zu spüren bekommen – allerdings in recht milder Form. Bereits für das zweite Quartal stellte der Vorstand gegenüber dem schwachen Jahresauftakt eine deutliche Umsatz- und Ergebnisverbesserung in Aussicht. Hellt sich die Konjunktur weiter auf, sollte die Mittelfristplanung wieder mehr Beachtung finden.

Demnach werden im Jahr 2024 nicht zuletzt dank LIDE konzernweite Umsätze von mindestens 360 Millionen Euro und eine stramme EBIT-Marge von 25 Prozent angepeilt. Dem steht ein Börsenwert von aktuell rund 540 Millionen Euro gegenüber. Das Jahreshoch aus dem Februar bei knapp 26 Euro scheint inzwischen in greifbare Nähe zu rücken. Gelingt es, diese Marke zu überwinden, dürfte die LPKF-Rally in ihre nächste Runde gehen.

Autor: Marcus Wessel

Neugierig geworden? Diesen und viele weitere Artikel lesen Sie im neuen Smart Investor 8/2020. Wenn Sie sich für ein Probeabo des Smart Investor entscheiden, erhalten Sie zwei Ausgaben kostenlos.

Dieser Artikel aus der Smart Investor-Ausgabe 08/20 bezieht sich auf Daten, die bis zum 17.07.2020 erfasst wurden.