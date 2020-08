Bluebay-Investmentchef: Schlechte Nachrichten dürften die Märkte rasant nach unten schicken

Angesichts der Anzeichen für eine zweite Covid-19-Welle in den USA und in Europa sieht Mark Dowding die Hoffnungen auf eine V-förmige Wirtschaftserholung schwinden. Der Investmentchef von Bluebay AM rät: Anleger sollten das Risiko im August begrenzen.Die Sitzung des Offenmarktausschusses der US-Notenbank am Mittwoch hat wenig Neues gebracht. Obwohl es Anzeichen dafür gibt, dass eine zweite Covid-19-Welle an Dynamik gewinnt, bleiben die Anleger unbeeindruckt. Offenkundig gehen sie davon aus, dass die politischen Entscheidungsträger weiterhin Liquidität bereitstellen werden, um die Vermögenspreise zu stützen.Die Versuchung vollumfänglich investiert zu bleiben, ist für viele Marktteilnehmer groß. Sie gehen davon aus, dass in einer ruhigen Sommerperiode die Volatilität...