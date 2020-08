DE30: Aktien steigen, da PMI-Daten nach oben angepasst wurden

++ Europäische Aktien mit kleinen Gewinnen ++ DE30 testet obere Grenze der Handelsspanne ++ Siemens Healthineers (SHL.DE) erwirbt US-Medizinunternehmen ++



Zu Beginn der neuen Woche dominieren an den europäischen Börsen die Bullen. Unter den westlichen Indizes liegt der DE30 mit einem Plus von 1% an der Spitze. Auch andere Indizes legen moderat zu. Die Nachzügler sind die Aktien aus Großbritannien, Spanien und Italien. Die Stimmung erhielt einen kleinen Auftrieb, nachdem eine Reihe endgültiger PMI-Daten für das verarbeitende Gewerbe für Juli veröffentlicht wurde und in den meisten Fällen eine Aufwärtskorrektur zu beobachten war.

Quelle: xStation 5

Der DE30 wird weiterhin in dem engen Bereich zwischen 12.300 und 12.500 Punkten gehandelt. Der Index erlebte am Freitag einen Fehlausbruch an der unteren Grenze der Spanne, konnte diese aber schnell wieder zurückerobern. Zu diesem Zeitpunkt sieht es so aus, als würde der Kurs weiterhin innerhalb dieser Spanne notieren, bis ein Katalysator für eine größere Bewegung auftaucht. Der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe (16:00 Uhr) könnte ein solcher Katalysator sein. Sollte es zu einem Durchbruch nach unten kommen, könnte das Niveau von 12.150 Punkten das nächste Ziel für die Verkäufer sein. Auf der anderen Seite würde ein Durchbruch der 50-Stunden-Linie (grüne Linie), die mit der oberen Grenze des Bereichs zusammenfällt, den Weg für einen Test im Bereich von 12.650 Punkten ebnen. Die Händler sollten auch bedenken, dass jegliche Nachrichten zu dem USA-China-Konflikt oder Hinweise auf Fortschritte bei den Gesprächen zu dem US-Konjunkturpaket abrupte Bewegungen auslösen könnten.

DE30-Mitglieder um 11:22 Uhr. Source: Bloomberg

Siemens Healthineers (SHL.DE) stimmte der Übernahme des US-Unternehmens Varian Medical Systems zu, das sich auf die strahlentherapeutische Behandlung in der Onkologie spezialisiert hat. Siemens Healthineers bot 177,50 USD pro Varian-Aktie, was einen Aufschlag von 24% gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag bedeutet. Der Gesamtwert der Transaktion beläuft sich auf 16,40 USD und wird mit Fremd- und Eigenkapital finanziert. Dies ist die größte Akquisition im medizinischen Sektor in diesem Jahr.

Die MTU Aero Engines (MTX.DE) gehört heute zu den DE30-Mitgliedern mit der schlechtesten Performance. Das Industrieunternehmen erzielte im zweiten Quartal einen Nettogewinn von nur 13,2 Millionen EUR (102,8 Mio. EUR im vergangenen Jahr). Der Gewinn je Aktie ging von 1,92 EUR auf 0,20 EUR zurück, während der Umsatz bei 776,1 Millionen EUR lag (Vorjahr 1,11 Milliarden EUR). Die bereinigte EBIT-Marge fiel von 16% auf 5,5%. Für das Gesamtjahr erwartet MTU einen Umsatz zwischen 4,0 und 4,4 Milliarden EUR (4,6 Mrd. EUR im Jahr 2019).

Europäische Banken, darunter die Commerzbank (CBK.DE) und die Deutsche Bank (DBK.DE), stehen heute unter Beobachtung, nachdem die Société Générale ihre Quartalszahlen nicht in vollem Umfang freigegeben hat. Der französische Kreditgeber verbuchte im 2. Quartal 2020 einen unerwarteten Verlust von 1,2 Milliarden EUR, nachdem er über einen großen Anstieg der Kosten im Zusammenhang mit dem Coronavirus berichtet hatte. Die Gewinne im Handel mit festverzinslichen Wertpapieren wurden durch die schlechte Performance im Aktienhandel zunichte gemacht. Die Société Générale stellte 1,28 Milliarden EUR für uneinbringliche Kreditverluste zurück, gegenüber 820 Millionen EUR im 1. Quartal 2020.

Der Aktienkurs von Siemens Healthineers (SHL.DE) ist heute stark gefallen (siehe Kreis), nachdem das Unternehmen am Wochenende eine größere Übernahme angekündigt hatte. Die Aktie wird rund 5% niedriger gehandelt und testet die langfristige Unterstützungszone bei 41,65 EUR. Quelle: xStation 5



NEU: Trading Academy 2.0

In unserem Einmaleins des Börsenhandels lernen Sie gemeinsam mit Top-Coach und Ausbilder Wieland Arlt alle wichtigen Themen einer Trading Ausbildung. Der Videokurs bereitet Sie systematisch auf den Eigenhandel an der Börse vor >> Melden Sie sich jetzt an!





Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen in den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine mündliche Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Handlungsansätze von XTB dar.