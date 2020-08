Bauer beendet Joint Venture in der Öl-Branche mit Schlumberger und kauft Anteile zurück

Bauer hat von Schlumberger die Anteile an der Bauer Manufacturing LLC in den USA sowie der Bauer Deep Drilling GmbH in Deutschland erworben. Der US-Konzern hatte sich 2015 an beiden Gesellschaften mit 49 Prozent beteiligt. Mit dem Kauf der Anteile beenden die beiden Unternehmen ihre gemeinsamen Aktivitäten, die beiden Gesellschaften gehören damit wieder zu 100 Prozent zur Bauer-Gruppe.Angaben zum Kaufpreis macht die Gesellschaft ...