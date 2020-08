Schwungvoller Wochenaufakt bei der Powercell Aktie: Aktuell notiert der Aktienkurs des schwedischen Brennstoffzellen-Konzerns auf Tageshoch mit mehr als 6 Prozent im Plus bei 25,48 Euro. Charttechnisch könnte sich die Lage bei dem Papier damit weiter aufhellen. Zuletzt stand Powercells Aktienkurs in einer Konsolidierungsphase unter Druck. Vom Top bei 36,50 Euro ging es bis auf 22,90 Euro nach unten, die am 24. Juli erreicht wurden. In ...