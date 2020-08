Corona macht die Märkte nervös

Folgerichtig geben sich die Auguren extrem vorsichtig bei der Beurteilung der Kursentwicklung an den Aktienmärkten in der aktuellen Woche. Unabhängig davon, billigen sie aber etlichen Einzelwerten zu, dass sich diese vom allgemeinen Markttrend abkoppeln könnten. Denn die Quartalsberichtssaison befindet sich in der Hochphase. So werden in dieser Woche allein zehn Dax-Unternehmen ihre Zwischenbilanzen vorlegen. Dazu zählen MTU am Montag, Bayer und Infineon am Dienstag, Allianz und BMW am Mittwoch sowie Siemens am Donnerstag. Insbesondere Siemens und der Tochter Siemens Healthineers dürfte allerdings bereits am Montag viel Aufmerksamkeit zukommen, nachdem Siemens Healthineers am Wochenende angekündigt haben, für 16,4 Milliarden Dollar das US-Medizintechnikunternehmen Varian übernehmen zu wollen.