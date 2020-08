PARIS/FRANKFURT (dpa-AFX) - Ermutigende Konjunktursignale haben den EuroStoxx 50 am Montag im Handelsverlauf weiter in die Höhe schnellen lassen. Der Leitindex der Eurozone stieg bis zum Nachmittag um rund zwei Prozent auf 3238,71 Punkte.

Als Stütze für den EuroStoxx galten Konjunkturdaten aus China und Europa, die jeweils einen Erholungskurs von der Corona-Krise untermauerten. Der Anstieg des chinesischen Caixin-Index, der die Stimmung in kleinen und privaten Industrieunternehmen abbildet, überraschte Analysten ebenso positiv wie ähnliche Daten aus der Eurozone, die erstmals seit dem Konjunktureinbruch in der Corona-Krise wieder Wachstum signalisierten. Einen unerwartet starken Anstieg bei den europäischen Einkaufsmanagerindizes gab es vor allem in Spanien und Italien./la/he