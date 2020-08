Mynaric holt sich 7,5 Millionen Euro an Fremdkapital

Mynaric hat per Wandelanleihe und Kredit neues Fremdkapital in Höhe von insgesamt 7,5 Millionen Euro aufgenommen. Den Löwenanteil macht mit 5 Millionen Euro die Ausgabe einer Wandelanleihe aus. „Die Wandelschuldverschreibung hat eine Laufzeit bis 31.12.2020 und einen festgesetzten Wandlungspreis je neuer Aktie von 56 Euro”, so Mynaric am Montag. Damit würde bei einer vollständigen Wandlung rund 2,9 Prozent des derzeitigen ...