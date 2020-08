Bei der Commerzbank soll Hans-Jörg Vetter neuer Vorsitzender des Aufsichtsrats und damit Nachfolger von Stefan Schmittmann werden. Noch aber muss Vetter erst vom zuständigen Gericht in den Aufsichtsrat der Gesellschaft bestellt werden. Eine entsprechende Empfehlung an den Aufsichtsrat habe der Präsidial- und Nominierungsausschuss der Commerzbank AG in seiner heutigen Sitzung beschlossen.„Auf der Tagesordnung der heutigen ...