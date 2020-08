Netfonds startet Kapitalerhöhung

Die m:access-notierte Netfonds AG startet die bereits angekündigte Kapitalerhöhung. In deren Rahmen sollen bis zu 105.542 neue Aktien emittiert werden. Aktionäre erhalten Bezugsrechte und können die neuen Netfonds Aktien im Verhältnis 20:1 zum Ausgabepreis von 29 Euro beziehen. Die Bezugsfrist soll am 4. August starten und bis zum 17. August laufen, kündigt das Hamburger Unternehmen am Montag an.Nicht bezogene Aktien will die ...