Insgesamt liegt der Aktienkurs aktuell bei 8,64 US-Dollar und kann sich somit gegenüber dem Vortag um wahnsinnige 12 Prozent und 0,93 US-Dollar verbessern. Damit setzt Plug Power ein gewaltiges Zeichen und steht somit wieder in Reichweite des höchsten Wertes seit Börsenstart. Dieser lag am 06.07. bei 9,98 US-Dollar.

Der Zeitpunkt dieser Kursexplosion könnte mit dem 06.08. zusammenhängen. An diesem Tag ist die Veröffentlichung der aktuellen Quartalszahlen geplant. Ist dieser Börsenhammer bereits ein Vorgeschmack auf besonders gute Nachrichten? Es bleibt abzuwarten, ob sich dies bewahrheiten wird.

