Die Schulden von heute sind der Wohlstand von morgen. So lautet zugegebener Maßen stark verkürzt das Credo der Anhänger der „Modern Monetary Theory (MMT)“. Die „Moderne Geldtheorie“ stellt bewährte ökonomische Grundsätze infrage. Anhänger dieser Geldtheorie finden sich vor allem unter linken Ökonomen. Die MMT besagt im Wesentlichen, dass die Zentralbanken unbeschränkt Geld drucken dürfen, solange sie es in der eigenen Währung tun. Zudem müssen sich Staaten mit eigener Währung keine Gedanken um ihre Verschuldung machen. Denn das benötigte Geld kann grundsätzlich unbegrenzt von ihrer Notenbank zur Verfügung gestellt werden. Allerdings verliert die Notenbank in diesem Modell auch ihre Unabhängigkeit.

Zu den bekanntesten Vertretern gehört die Ökonomin Stephanie Kelton. Die Wirkungsweise der Theorie beschreibt sie gerne in einem einfachen Beispiel. Man stelle sich eine baufällige Schule vor, die dringend renoviert werden muss. In der Nähe der Schule wohnen arbeitslose Maurer und Zimmerleute, die sie in Ordnung bringen können. Sie tun es aber nicht, weil das Geld dafür fehlt. Die Schule verfällt weiter. Die Maurer und Zimmerleute bleiben arbeitslos. Der Staat kann jetzt einfach frisches Geld drucken und damit die Maurer und Zimmerleute bezahlen, die die Schule reparieren. Über die Steuerzahlungen der dann wieder in Lohn und Brot stehenden Arbeiter fließt das Geld wieder an den Staat zurück. Staatliches Geld ist demnach nichts anderes als eine Steuergutschrift. Geld ist für die Anhänger dieser Theorie nur Mittel zum Zweck und kann demnach vom Staat in unbegrenzter Menge zur Verfügung gestellt werden. Wohlstand wird dadurch geschaffen, das alle produktiven Kapazitäten einer Volkswirtschaft maximiert werden. Dies geschieht am sinnvollsten durch Investitionen in neue Fabriken, Infrastruktur oder Bildung. Die Theorie versteht sich grundsätzlich als Fortführung keynesianischer Ansichten.

Voodoo Ökonomie?

Die Mehrheit der klassischen Ökonomen steht dieser Theorie allerdings mehr als kritisch gegenüber. Für sie ist MMT nichts anderes als verantwortungslose Gelddruckerei, die zwangsläufig in Hyperinflation und Zusammenbruch des Geldsystems münden wird. Denn die Notenbank und ihre Geldpolitik verkommen im Modellrahmen der Modern Monetary Theory zum verlängerten Arm des Staates. Ein sparsamer Staat ist nicht mehr zwangsläufig nötig, da sich der Staat über seine Zentralbank und die Schaffung von neuem Geld direkt finanzieren kann. Kritiker, wie der frühere demokratische Finanzminister Larry Summers, bezeichnen die MMT sogar als „Voodoo Ökonomie“. Aber wie in vielen Lebensbereichen werden durch die Corona-Pandemie derzeit überall Fakten geschaffen. Denn die Staaten schalten weltweit in den Schulden-Turbo, um den völligen Zusammenbruch der Volkswirtschaften zu verhindern. Für manchen Beobachter ist das schon der erste Schritt zur Einführung der Modernen Geldtheorie. Die Auswirkungen der Krise werden einfach mit der Notenbankpresse „weggedruckt“.