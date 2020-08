FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Kursrally zum Wochenstart dürfte es am Dienstag an der Frankfurter Börse erst einmal etwas ruhiger zugehen. Indikationen zufolge steuert der Dax auf einen moderat höheren Start zu: Der Broker IG taxierte ihn knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Auftakt mit 0,25 Prozent im Plus auf 12 679 Punkte. Am Montag war der Leitindex um 2,7 Prozent gestiegen. Er hatte sich damit wieder zurück in Richtung der 13 000er Marke bewegt.

Die Anleger hatten tags zuvor neuen Mut geschöpft durch Frühindikatoren, die sowohl in China als auch in Europa und den USA "die Hoffnung auf eine Rückkehr in die wirtschaftliche Normalität" zurückbrachten, wie es Marktbeobachter Jochen Stanzl von CMC Markets formulierte. Dabei herhalten als zentrales Argument muss einmal mehr das viele Geld, für das bei der Suche nach attraktiven Anlagemöglichkeiten eigentlich nur der Aktienmarkt bleibt.

Am Dienstag wird es nun ein neuer Tag, an dem wohl vor allem Quartalsberichte die Anleger beschäftigen werden - mit Bayer und Infineon stehen zwei Dax-Werte auf der Agenda. Fraport , Evonik , Teamviewer oder Hugo Boss ergänzen diese im MDax . Konjunkturell dürften die US-Auftragseingänge am Nachmittag ins Blickfeld rücken./tih/jha/