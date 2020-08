Deutsche Anleihen wenig verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse von deutschen Staatsanleihen haben sich am Dienstag nur wenig bewegt. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Morgen geringfügig um 0,01 Prozent auf 177,38 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei minus 0,52 Prozent. Auch in den übrigen Staaten der Eurozone zeigte sich im frühen Handel kaum Bewegung.

Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Auftakt am deutschen Rentenmarkt. Es stehen kaum wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Erst am Nachmittag dürften weitere Konjunkturdaten aus den USA für mehr Kursbewegung sorgen. Auf dem Programm stehen Kennzahlen zum Auftragseingang in der Industrie./jkr/jha/