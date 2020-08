Die BioNTech Aktie erwischte einen guten Start in die Woche. Erneut zeigte sich in der Charttechnik der Biotech-Aktie die Zone rund um die 20-Tage-Linie als Unterstützungsmarke - den vierten Handelstag in Folge. Das Konsolidierungstief vom Donnerstag der vergangenen Woche bei 78,00 Dollar war kein Thema mehr, stattdessen konnte BioNTechs Aktienkurs gestern an der NASDAQ schon bei 81,84 Dollar nach oben abdrehen. Den Handel beendete ...