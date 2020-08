Erstes Cannabis Crowdinvesting geht an den Start

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Mit der Finanzierung (750 k EUR, 5% Zinsen p. a. und 42.0 Monaten Laufzeit,endfällig) https://crowdinvest.cansoul.de aus dem Crowdinvesting, werden diebestehenden Geschäftsmodelle von CANSOUL weiter professionalisiert, eindigitales Branchenportal aufgebaut und eine bankenunabhängigeFinanzierungsplattform (Crowdinvesting) für das deutsche Hanfgewerbebereitgestellt.So sollen möglichst viele Menschen über die Vorzüge der Hanfpflanze aufgeklärtund das nationale Hanfgewerbe finanziell gestärkt werden.Die notwendige Genehmigung der BaFin liegt bereits vor und eine renommierteWebagentur sowie hochqualifiziertes Personal, stehen ebenso in den Startlöchern.Weitere Informationen: http://www.cansoul.de und https://crowdinvest.cansoul.deDisclaimerBei diesem Dokument handelt es sich um eine Kundeninformation ("KI") im Sinnedes Wertpapierhandelsgesetzes, die "KI" richtet sich an natürliche undjuristische Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt bzw. Sitz in Deutschland undwird ausschließlich zu Informationszwecken eingesetzt.Diese "KI" kann eineindividuelle anlage- und anlegergerechte Beratung nicht ersetzen und begründetweder einen Vertrag noch irgendeine anderweitige Verpflichtung oder stellt einirgendwie geartetes Vertragsangebot dar. Ferner stellen die Inhalte weder eineAnlageberatung, eine individuelle Anlageempfehlung, eine Einladung zur Zeichnungvon Wertpapieren oder eine Willenserklärung oder Aufforderung zumVertragsschluss über ein Geschäft in Finanzinstrumenten dar. Auch wurde Sienicht mit der Absicht verfasst, einen rechtlichen oder steuerlichen Rat zugeben. Die steuerliche Behandlung von Transaktionen ist von den persönlichen