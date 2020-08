Bereits seit über zwei Jahren befindet sich das Währungspaar EUR/CHF in einem ausgeprägten Abwärtstrend und fiel dabei von der markanten Widerstandsmarke um 1,20 CHF in den Unterstützungsbereich von 1,0624 CHF aus 2016/2017 zurück. Obwohl ein tieferes Tief markiert worden ist, versucht sich das Paar in diesem Bereich sichtlich an einer Stabilisierung und scheint damit Erfolg zu haben. Bereits zwei Mal wurde der Abwärtstrend in der jüngsten Vergangenheit getestet, was auf eine bullische Ausbruchsbewegung hindeutet. Noch ist aber kein gültiges Kaufsignal entstanden, könnte aber schon bald gesetzt werden.

Bullischer Druckaufbau