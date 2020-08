Die STS Group meldet für das erste Halbjahr 2020 einen Umsatzrückgang von 194 Millionen Euro auf 136 Millionen Euro. „Der Umsatzrückgang ist dabei im Wesentlichen auf das rückläufige europäische Geschäft und die durch die Pandemie bedingten Werksschließungen in Frankreich und Italien zurückzuführen”, so der Fahrzeugbau-Zulieferer am Dienstag. In China, wo der Umsatz gesteigert werden konnte, habe man den Rückgang im ...