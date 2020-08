Marktkommentar: EURUSD testet 1,18er-Marke

Die weltweiten Aktienmärkte profitieren von den starken US-Produktionsdaten und der Rallye der US-amerikanischen Tech-Werte.

Der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe stieg im Juli von 52,6 auf 54,2 Punkte und übertraf damit die Markterwartungen von 53,6 Punkten. Dies war der höchste Wert seit März 2019. Nur der Sub-Index für die Beschäftigung befindet sich im Rezessionsgebiet (44,3 Punkte). Der Nasdaq schloss am Montag auf einem neuen Allzeithoch, nachdem der Kurs am Abend kleinschrittig weiter nach Norden gebracht werden konnte. Während der heutigen Asien-Sitzung hielt die optimistische Stimmung an.

EURUSD stand am Montag unter Verkaufsdruck, nachdem in der letzten Woche der höchste Stand seit mehr als zwei Jahren erreicht wurde. Am Nachmittag konnte sich das Paar jedoch erholen und bildete eine Tageskerze mit einem langen unteren Schatten aus. Ein Durchbruch der 1,18er-Marke dürfte mehr Aufwärtspotenzial freisetzen, während unterhalb der Unterstützungszone bei 1,1740 die Bären die Kontrolle übernehmen könnten.

Der DE30 bildete am Montag ein Bullish-Engulfing (D1-Chart) aus, nachdem der Erholungskurs vom Freitagabend fortgesetzt wurde. Am Dienstag gibt der Index jedoch etwas nach und notiert derzeit unterhalb des gestrigen Schlusskurses, sodass der Kurs in der Mitte der Handelsspanne zwischen 12.440 und 12.800 Punkten feststeckt.



