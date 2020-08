Der Wechsel an der Spitze des Aufsichtsrats der Commerzbank steht kurz vor dem Abschluss. In der gestrigen Sitzung des Kotrollgremiums wurde Hans-Jörg Vetter zum neuen Vorsitzenden des Aufsichstrats gewählt. „Die Wahl steht unter der Bedingung der noch ausstehenden gerichtlichen Bestellung zum neuen Mitglied des Gremiums. Die gerichtliche Bestellung wird in den nächsten Tagen erwartet”, teilt die Commerzbank mit.Vetter wird ...