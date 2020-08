Clark-Umfrage: Schürt Corona die „German Angst“?

Die sprichwörtliche "German Angst" schien bis zum Frühjahr 2020 der Vergangenheit anzugehören. Doch die Corona-Krise führt nun offenbar zu einem Comeback der Sorgen, wie eine Umfrage des digitalen Versicherungsmanagers Clark belegt. Die Corona-Krise schürt die Ängste der Deutschen. Das berichtet der digitale Versicherungsmanager Clark mit Verweis auf eine aktuelle Umfrage, die das Unternehmen in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsinstitut YouGov durchgeführt hat. Demnach gaben 60 Prozent der Befragten an, dass sich ihr Risikoempfinden aufgrund der Pandemie verändert hat.So befürchtet mehr als die Hälfte der Befragten, dass Infektionsrisiken das Leben in den nächsten Jahren verstärkt beeinflussen werden. Zum Vergleich: Noch vor rund einem Jahr ging laut der seit...