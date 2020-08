Teamviewer hat am Dienstag Zahlen für das zweite Quartal 2020 vorgelegt. Die Billings seien um 45 Prozent auf 105,9 Millionen Euro und der Gewinn auf Basis des „Adjusted EBITDA” um 60 Prozent auf 57,3 Millionen Euro gesteigert worden, so das Unternehmen aus Göppingen. Die Gesellschaft profitierte weiter von einer hohen Nachfrage nach Fernzugriffs- und Homeoffice-Lösungen in Folge der COVID-19-Pandemie. „Dank unserer äußerst ...