Wirecard-Affäre medial hoffnungslos aufgebauscht

Der Skandal um den Zahlungsabwickler wird von unbedarften Medien massiv dramatisiert. Wir lesen von der größten Finanzaffäre der deutschen Nachkriegsgeschichte, dem irreparablen Schaden für den hiesigen Finanzplatz oder einem Super-Bilanzbetrug. Dabei ist der Skandal im Vergleich zu der Banken- und Finanzkrise von 2009 nur ein Kleinunfall, Deutschland kann in der Finanzwelt ohnehin keinen guten Ruf verlieren, weil es ihn nicht hat und last but not least die Bilanzmanipulation ist keinesfalls neu, sondern eine billige Kopie der Ära des Neuen Marktes (New Economy) von 2000/2001. Auch entstand durch die Insolvenz kein außerbörslicher (bei Nicht-Anlegern) und kein bankexterner Schaden (bei Nicht-Banken) Schaden, weil Wirecard keine Zulieferer hat, im Inland „nur“ knapp tausend Arbeitsplätze verloren gehen und die Wirecard-Kunden kein Geld verlieren.

Kleine operative Verhältnisse, die „blinde“ Börse machte auch diesen Hochstapler zum Star