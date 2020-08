Die EQS Group hebt ihre Prognose für das laufende Jahr an. Der Münchener Anbieter von regulatorischen Technologien in den Bereichen Corporate Compliance und Investor Relations erwartet nun einen Umsatzzuwachs zwischen 15 Prozent und 20 Prozent. Bisher lag das untere Ende der Spanne bei 10 Prozent. Die EBITDA-Prognose hebt EQS um 0,5 Millionen Euro auf 4 Millionen Euro bis 5 Millionen Euro an. „Die Anzahl der Neukunden (SaaS) ...