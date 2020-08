Mit Discountern und Aktienanleihen auf die Nordex-Aktie können Anleger bereits von einer Seitwärtsbewegung und / oder dem Rückgang der Volatilität profitieren.

Am vergangenen Freitag gab Nordex (DE000A0D6554) nach Börsenschluss per Ad-hoc bekannt, dass RWE beabsichtigt, das europäische Entwicklungsgeschäft für Onshore-Wind- und Solarenergie zu übernehmen. Der Preis der Transaktion liegt bei 402,5 Mio. Euro. Mit dem Deal gewinnt einerseits Nordex, denn in dem Paket von 2,6 Gigawatt Windkapazität mit Schwerpunkt in Frankreich stecken stille Reserven und das Unternehmen erhält eine positive Cash-Position, andererseits baut RWE Renewables sein nachhaltiges Portfolio um gut 10 Prozent aus. Beide Aktien legten zu, der Kurs von Nordex erzielte aber mit Kursen von bis zu 10,78 Euro zwischenzeitlich ein Plus von 2 Euro oder 22 Prozent. Da mit dem Deal etwaige Liquiditätsbedenken bei Nordex zumindest kurz- bis mittelfristig vom Tisch sein sollten, könnten insbesondere Seitwärtsstrategien moderate Optimisten locken.

Nordex im September oder Dezember über 10 Euro