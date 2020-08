Discount-Zertifikate und Aktienanleihen eignen sich grundsätzlich für alle Aktienanleger, die für die nächsten Monate von einem begrenzten Auf- sowie Abwärtspotenzial der FMC-Aktie ausgehen

Die Aktie von Fresenius Medical Care (ISIN DE0005785802) handelt seit Mitte Mai in einem Seitwärtstrend zwischen 72 und 79 Euro. Wenn die weltweite Nummer 1 in Dialyse in den nächsten zwei bis acht Monaten keine größeren negativen Überraschungen bereit hält, sind bei der aktuellen Volatilität noch interessante Seitwärtsrenditen drin.

Discount-Strategie: FMC im September über 75 Euro