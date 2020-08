Nach dem gestrigen Kurssprung der Aareal Bank Aktie konsolidiert der MDAX-Wert aktuell. Im bisherigen Handelsverlauf am Dienstag pendelt der Aktienkurs des Finanzdienstleisters aus Wiesbaden im XETRA-Handel zwischen 17,19 Euro und 17,61 Euro. Aktuell notiert der Titel auf Tagestief. In der Nähe liegen charttechnisch wichtige Hürden, die sich in einer breiten Zone zwischen 17,70 Euro und 18,42 Euro erstrecken. Gestern war der Titel ...