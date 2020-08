Wow, was für ein Tag für den Autobauer Daimler aus Stuttgart! Die Aktie hat sich von all den Rückschlägen der Vergangenheit super erholt und gibt heute Vollgas. Als Aktionär sollte man hier heute wirklich hellhörig geworden sein, denn die Aktie geht richtig durch die Decke und hat sein vorübergehendes Kursziel bald erreicht. Bei Daimler kann es jetzt so richtig spannend werden!

Daimler scheint auf jeden Fall wieder zurück zu sein in der Erfolgsspur, auch wenn die große Corona-Krise natürlich noch ihre Nachwirkungen hinter sich her zieht. Dennoch scheint Daimler auch mit seiner Aktie endlich wieder für Furore sorgen zu können. Hier steckt großes Potenzial drin, denn Daimler ist und bleibt ein Big Player und wird auch in diesen Tagen nicht komplett in die Knie gehen.

Was für ein toller Erfolg also für das Daimler-Wertpapier. Die 40-Euro-Marke dürfte morgen erreicht werden, nur noch 4 Cent fehlen für diesen neuen Meilenstein bei der Aufholjagd. Dafür sorgte das heutige Kurshoch von 3,08 Prozent, wodurch die Aktie um 1,20 Euro Anstieg und ordentlich Boden gutmachen konnte. Diese Aktie startet also wieder voll durch und ist ein absolutes Buy!

Fazit: Kann Daimler jetzt so richtig die Aufholjagd starten? Und ist diese Lage eine gute Situation, um als Aktionär einzusteigen? Unsere Analyse können Sie hier einsehen.