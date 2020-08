UNSERE NEUE GAMING AKTIE schlägt am Markt ein wie eine Bombe!!!

Erste Aktion mit Dan bringt 100.000 Registrierungen an nur einem Tag!!!

Unternehmenswachstum viel schneller als ursprünglich angenommen!!!

Absoluter Jackpot!!! Mehrer 100% Kursgewinn in kürzester Zeit möglich!!!

Wir konnten Ihnen in den letzten Wochen und Monaten wirklich einen Kracher nach dem anderen präsentieren, vornehmlich aus dem Rohstoff Sektor. Dabei konnten Sie z. B. bei MetalsTech weit über 1.000% Performance erzielen.

Aber auch im Online Gaming-Bereich waren wir mit BRAGG GAMING sehr erfolgreich unterwegs! Und im Krypto-Sektor haben wir Ihnen mit Voyager Digital ebenfalls einen Verfielfacher präsentiert!

Sie sehen, es lohnt sich also auf unser Research-Team zu vertrauen und den Empfehlungen zu folgen! Damit haben Sie Erfolg und das auch langfristig!

Auf den Punkt gebracht: Wer unseren Firmen-Vorstellungen folgt verdient Geld und davon jede Menge!

Es ist aber nicht nur Gold was glänzt! Neben den aktuell haussierenden Minenaktien gibt es kaum einen Sektor, der derzeit so stark explodiert wie Gaming- und E-Sport Aktien. Da sind wir für Sie natürlich mit dabei!!!

GAMING-AKTIEN sind die absoluten Corona-Outperformer!!!

Diesen Trend dürfen Sie auf keinen Fall verpassen!!

Gaming- und E-Sport Aktien werden zukünftig massiv outperformen und schon bald eine Kursrakete nach der anderen starten! Mit Bragg Gaming (150% Kurs Plus in 48 Stunden) hatten wir ja bereits den richtigen Riecher – jetzt haben wir eine neue GAMING-RAKETE für Sie ausgegraben.

Wir haben Sie ja schon in der Vergangenheit immer wieder darauf hingewiesen, dass der Gaming Sektor aktuell „THE NEXT BIG THING“ auf dem Börsenparkett sein wird!

Kein Wunder, zählt er doch zu den Hauptkrisengewinnern des weltweiten Lockdowns! Hunderte von Millionen Menschen saßen oder sitzen aktuell den Großteil des Tages zuhause, wissen mit ihrer „Freizeit“ nichts mehr anzufangen und verlangen nach mehr Home-Entertainment.

Deutlich massivere und schnellere Kurssprünge als im Rohstoffsektor!!

Bragg Gaming! Wer damals zeitnah unserer Empfehlung gefolgt ist, hat ein wahres Kursfeuerwerk erlebt! Innerhalb von 48 Stunden hat die Aktie in der Spitze um 150% zugelegt. Und die Aktie lief seitdem weiterhin nach oben! Wir hatten in diesem Zusammenhang eindringlich darauf hingewiesen, mit einer Investition nicht zu lange zu zögern und hatten damit vollkommen Recht.

EXKLUSIVE ERST-VORSTELLUNG in DEUTSCHLAND

i3 Interactive Inc. (WKN: A2P6XT / DE: F0O3) mit Ansturm nach Launch der Gaming Plattform: DAN BILZARIAN EFFEKT schlägt ein!

Damit haben Sie heute die nächste Chance auf Ihren persönlichen Gaming-Jackpot!

Der bekannteste Poker-Spieler in den USA, DAN BILZARIAN wird aus i3 Interactive in kürzester Zeit einen milliardenschweren Big Player der Branche formen

Manche Anleger in Deutschland können die Tragweite dieses Unternehmens noch nicht ganz einschätzen und haben bereits nach einem schnellen Tagesplus von über 40% ihre Stücke wieder verkauft.

Wir gratulieren den Anlegern zu Ihrem Gewinn, aber vor allem den Anlegern, die nun die günstigen Stücke einsammeln konnten, denn wir gehen davon aus, dass hier ganz schnell die Schallmauer von 1 Euro durchbrochen wird, nach oben weiterhin weit offen.

Zum ersten Mal in Deutschland - i3 Interactive Inc. (WKN: A2P6XT / DE: F0O3)

Mit dieser Aktie bekommen Sie erneut die Chance auf einen potenziellen Vervielfacher!! Wir stellen Ihnen exklusiv, eine in Deutschland noch völlig unbekannte Gesellschaft aus dem Gaming-Bereich vor, die sich schnell in die Riege unserer Muti-Bagger einreihen wird! Nehmen Sie sich also die Zeit und lesen Sie unsere Kaufargumente! Sie werden dann selbst sehen, dass wir auf einen absoluten Rohdiamanten gestoßen sind!

Bei i3 Interactive Inc. (WKN: A2P6XT/ DE: F0O3) handelt es sich um eine Aktie aus dem boomenden Gaming Bereich, die sich auf die Sparten Sportwetten, Casino und Poker fokussiert.

Die Firma hat ein voll funktionsfähiges Sportwetten-, Casino- und Pokerportal geschaffen, welches es dem Unternehmen ermöglicht, seinen Kunden eine erstklassige Online-Website über eine ausgeklügelte Software-Lösung anzubieten.

Die nahtlose Lösung für Mobilgeräte, Tablets und Desktops des Unternehmens lässt sich in Kundenkonten integrieren, ohne dass sensible Kundendaten, für die speziell entwickelt wurde, weitergegeben oder kompromittiert werden können.

i3 Interactive schaltet seine Online-Sportwetten- und Gaming Plattform live

Ab jetzt wird das große Geld verdient!!!

Wie das Unternehmen Freitag nach Börsenschluss in Kanada bekannt gab, wurde nun die Online Plattform Blitzbet im Rahmen einer Soft Launch Periode in einigen Ländern unter der Domain www.bltzbet.eu freigeschaltet. Zum Start bot das Unternehmen seinen Kunden eine kostenlose Wette auf eines ihrer NHL- Produkte an.

Im Gegensatz zu Rohstoffexplorern die zuerst Millionen von Dollar in die Exploration stecken müssen um zu hoffen, etwas zu finden, kann i3 Interactive quasi ab Tag Null loslegen und Geld verdienen und das nicht zu knapp.

Wir werden zeitnah ein Kursfeuerwerk erleben, dass sich über Wochen und Monate ziehen kann. Die Marke von 1 Euro sollte bald fallen, danach ist alles offen nach oben. Wir sagen Ihnen schon jetzt, so schnell wird es hier kein Halten mehr geben. Wir erwarten einen äußerst positiven Newsflow in den kommenden Wochen und Monaten.

BlitzBet ist eine Partnerschaft mit dem erfahrenen, internationalen Plattformanbieter Amelco UK Limited eingegangen, über den das Unternehmen seinen Kunden ein globales Angebot an Sportwetten Produkten, -funktionen und -märkten mit Schwerpunkt auf den wichtigsten nordamerikanischen Sportarten sowie international populären Sportarten wie Fußball, Tennis und vielen anderen anbieten wird.

Im Gaming-Bereich hat Blitzbet Zugang zu über 1.000 Spielen von führenden Spielanbietern, darunter Live Casino von Evolution Gaming.

Erste Marketing Aktion von Poker König Dan Bilzerian übertrifft bei weitem alle Erwartungen!!! Geht nun alles noch schneller als gedacht??

Gestern nach Börsenschluss in Kanada veröffentlichte das Unternehmen eine Meldung die zum absoluten Meilenstein für das Unternehmen werden könnte. Das Unternehmen war sich im Vorhinein sicher mit Dan an der Seite ein Imperium im Gaming Bereich erschließen zu können. Ein absoluter Jackpot für i3 Interactive!!! Wie wertvoll er wirklich für das Unternehmen ist, konnte er erstmals am 31. Juli unter Beweis stellen. Doch was hier abging, konnte selbst das eigene Management nicht glauben!!!!

Dan lässt die Korken knallen!!! 100.000 Registrierungen an nur einem einzigen Tag!!!! Ein absoluter Multi Millionen Jackpot!!! Und das war erst der Anfang!

Am vergangenen Freitag startete Dan Bilzerian seine erste Marketinginitiative bzgl. eines Blackjack Turniers mit Preisen in Höhe von 40.000 USD. Zu diesem Event haben sich an nur diesem einen Tag 100.000 Nutzer registriert. Dies ist völlig unfassbar, welche Reichweite und Power Dan mit seinen Aktionen hat. Mit so einem MEGA Erfolg hatten auch wir nicht mal im Traum gerechnet. Auch das Management war von dem Erfolg völlig überwältigt und sieht sich in seiner Strategie mehr als bestätigt.

Chris Neville, CEO von i3 Interactive, zeigt sich enorm beeindruckt und sagte folgendes:

„Ich bin seit fast 20 Jahren im Online-Glücksspielsektor tätig und habe in meiner Zeit noch nie eine Marketinginitiative mit einer so unmittelbaren Wirkung gesehen, die auf lange Sicht eine gigantische Einnahmequelle für i3 Interactive darstellen wird. Einige der größten Big PLayer in Nordamerika verfügen über Datenbanken mit nur 1 Million aktiven Registrierungen und haben derzeit Marktkapitalisierungen in Höhe von mehr als 10 Milliarden Dollar. Diese Ergebnisse einer Instagram-Marketingaktivierung waren eine Überraschung für unser erfahrenes Managementteam und beweisen, dass wir Kunden mit einer Geschwindigkeit gewinnen können, mit der unsere Konkurrenz langfristig nicht mithalten kann. “

Dieser schnelle Erfolg ist der absolute Wahnsinn. Die Großen der Branche müssten für diesen Erfolg, den Dan innerhalb eines Tages vollbracht hat, Millionen von Dollar als Marketingetat auf den Tisch legen. Im Laufe der Zeit, werden die Big Player der Branche keine Chance haben mit dem unglaublichen Tempo von i3 Interactive mitzuhalten. Damit ist es nur eine Frage der Zeit, wann i3 zu den Großen aufschließen und früher oder später sogar überholen werden. Dies bedeutet natürlich auch das i3 Interactive mit der Bewertung von den Großen gleichziehen muss. Dementsprechend wir das Unternehmen zwangsläufig mittelfristig eine deutlich höhere Bewertung haben, die dann sogar im Bereich von mehreren Milliarden Dollar liegen könnte.

Begleiten Sie das Unternehmen auf seinem Weg an die Spitze und profitieren Sie von einer unglaublichen Performance, die uns allen noch bevor steht. Nutzen Sie die derzeit noch niedrigen Anfangskurse und Volatilität nach dem IPO und greifen Sie bei den aktuell günstigen Aktien zu.

Live Events mit Dan Bilzerian erhöhen Kundenbindung an Plattform extrem!!!

Dan ist für seine mehr als 53 Millionen Follower, ein absolutes Vorbild. Die zu 80% männlichen Follower identifizieren sich extrem mit Ihrem Idol. Genau dies macht sich das Unternehmen zu Nutze. Das Unternehmen bietet Treffen mit ihrem großen Idol an oder geben Ihnen die Möglichkeit gegen Ihr Idol in Sportevents oder Casino Spielen wie z. B. Poker anzutreten.

Dazu müssen Sie an Events an der Plattform teilnehmen und entsprechende Platzierungen in den Turnieren erreichen. Als Preis gibt es dann z. B. ein Meet and Great zusammen mit Dan. Eine effektivere Art und Weise die Spieler an die Plattform zu binden gibt es nicht. Allein die Mundpropaganda innerhalb der Gamingszene führt noch zu weit höheren Registrierungszahlen.

Das Unternehmen hat angekündigt, im kommenden Jahr mit seinem Casino-Produkt und seinen Sportwetten in viele internationale Länder einzutreten.

Auch hier äussert sich CEO Chris Neville beeindruckt:

„Mr. Bilzerian hat eine attraktive globale Fangemeinde von mehr als 53 Millionen Followern mit der perfekten Demografie von Online-Glücksspielkunden und wir haben die Möglichkeit, Kunden mit so niedrigen Anschaffungskosten zu gewinnen, dass wir eine viel höhere Rendite für unsere Marketinginvestitionen erzielen als jeder einzelne unserer Konkurrenz. Wir haben über Dan eine integrierte Datenbank mit 53 Millionen potentiellen Kunden, die Jahr für Jahr zweistellig wächst. Wir sind bereit, in den kommenden Jahren fleißig daran zu arbeiten, diese große Fangemeinde zu monetarisieren. Umso mehr wir verdienen, umso schneller wird auch unser Kurs steigen. Wir sind auf einem sehr guten Weg. "

Herr Neville bestätigte mit seiner internationalen Expansion in neue Märkte, dass das Tier-1-Sportwetten- und Casino-Produkt von Amelco UK Limited erhältlich sein wird. Amelco ist der bevorzugte Lieferant für eine Reihe von Multi-Territory-Tier-One-Betreibern der Branche, darunter Flutter, GVC und Stars Group. Beim Spielen hat Blitzbet Zugriff auf über 1.000 Spiele führender Spieleanbieter, darunter das Live Casino von Evolution Gaming.

i3 Interactive auf dem Weg an die Spitze eines boomenden Multimilliarden-Marktes!!!!! Hier entsteht THE NEXT BIG THING im Gaming-Sektor!!!

Der weltweite Online-Gaming Markt ist mit Wachstumsraten von 10% p.a. in den letzten 10 Jahren auf mittlerweile über 57 Milliarden USD (siehe Grafik in GBP) gewachsen und dieses Wachstum wird sich fortsetzen.

Einen zusätzlichen Megapush und Sonderkonjunktur hat das Geschäft durch die aktuelle Covid-19 Krise erfahren, denn wie Sie sich unschwer vorstellen können, waren rund um den Globus normale Casinos selbst in Las Vegas geschlossen oder sind es teilweise noch immer, so dass schlichtweg nur noch der Online-Zugang zum Gaming möglich ist!

Quelle: Edison Investment Research

Im Jahr 2018 lag das Marktvolumen des Online Gaming Marktes in den USA noch bei rund 600 Mio. USD. Aufgrund vielversprechender jüngster Regulierungen wird gemäß Schätzungen mittelfristig mit einer Verzehnfachung des Marktvolumens auf 6 Mrd. USD gerechnet! (Quelle: Edison Investment Research).

Trotz Milliardenmarkt machen Big Player immer noch extrem hohe Verluste!

i3 Interactive nutzt diesen Zustand gnadenlos aus!

Man kann es kaum glauben, aber die großen Player in diesem Bereich schaffen es nicht profitabel zu arbeiten. Immer noch machen die Big Player Verluste im dreistelligen Millionenbereich und erreichen dennoch an der Börse Werte im Milliardenbereitch! Die zwei größten Anbieter in diesem Bereich in den USA sind DraftKing und FanDuel.

In 2019 konnte DraftKing einen Umsatz von weit über 300 Mio. USD erzielen, die Verluste verdoppeltem sich aber im Vergleich zum Vorjahr von 76 auf 142 Mio. USD. Das ist schon traurig genug, aber jetzt kommt der absolute Wahnsinn!!! Diese Gesellschaft ist mit über 12 Mrd. USD an der Nasdaq notiert!!!

Auch FanDuel verfügt über eine ähnliche Kapitalisierung und konnte von 2018 auf 2019 seinen Umsatz um stolze 45% auf 419 Mio. USD steigern. Auch diese Gesellschaft schreibt jedes Jahr Verluste.

Exorbitante Akquirierungskosten pro Nutzer

treiben die Gesellschaften in die tiefroten Zahlen!!!!

Bei i3 Interactive werden dagegen nur die Gewinne explodieren!!!

Genau bei der wichtigsten Kennzahl, den Akquirierungskosten pro Nutzer , liegt der Hund begraben!!!! Doch das lassen die Big Player gerne mal unter den Tisch fallen. Die großen Gesellschaften müssen im Schnitt zwischen 190 USD und bis zu 540 USD (Pokerstars) pro User investieren, damit dieser aktiv wird. So ist es klar, wie hier die Mega-Verluste jedes Jahr zustande kommen. Doch trotz dieser Kapitalvernichtung werden diese Gesellschaften extrem hoch bewertet.

Die entscheidende Zahl im Online Gaming: Akquirierungs-Kosten pro Nutzer!

Ist ein User aktiv, gibt er im Schnitt pro Jahr im Bereich Sportwetten zwischen 350 und 470 USD aus. Deutlich ertragreicher sind User die sich für Gaming oder Casino Spiele interessieren. Diese investieren im Schnitt ca. 877 USD pro Jahr.

Mit Dan Bilzarian als bekanntester Poker Profi und Social Media Star der USA wird i3 Interaktiv vor allem im Casino Bereich damit enorm punkten können. Perfekt, denn hier locken die höchsten Erträge!!!

Es muss also ein Weg gefunden werden, einen Unser für seine Plattform zu gewinnen, ohne hohe Anlaufkosten zu haben!!!

i3 Interactive ist das mit Abstand margenstärkste Gaming-Unternehmen weltweit! Man rechnet lediglich mit Kosten von knapp über 10 USD pro User

Ich hoffe Sie verstehen bereits die Tragweite, was das für das Unternehmen bedeutet. Wir konnten es zuerst selbst nicht glauben, denn das Unternehmen gleicht einem Sechser im Lotto für jeden Aktionär, der genügend Stücke im Depot hat.

Einfach gesagt, das Unternehmen hat die Lizenz zum Gelddrucken und das quasi unbegrenzt. Die Skaleneffekte sind hier so gigantisch, dass es gar nicht mehr anders geht, denn die Kosten bleiben stets so niedrig, egal wieviel User sich über die nächsten Jahre aufbauen. Aber die Gewinne werden geradezu explodieren und damit auch der Aktienkurs.

Wir reden hier aber nicht mehr von einer Bewertung von 100 Mio. Euro oder vielleicht sogar 200 Mio. Euro, was im Vergleich zu unseren sonstigen Rohstoffunternehmen bereits gigantisch wäre. Hier stellt sich lediglich die Frage wann die Schallmauer von 1 Mrd. Euro durchbrochen wird und wieviel Mrd. dann noch dazu kommen.

Hier sprechen wir nicht von klein, klein sondern von richtig groß und Sie haben die Möglichkeit von Anfang an dabei zu sein!

Wir sind froh, dass wir die ersten überhaupt sind, die Ihnen mit i3 Interactive Inc. (WKN: A2P6XT / DE: F0O3) eine echte Gaming-Perle in Deutschland vorstellen. Somit haben Sie die Möglichkeit noch vor dem allgemeinen Markt einzusteigen, denn es wird nicht lange dauern, bis dies die Runde machen wird.

Sie fragen sich aber völlig zu Recht, wie es das Unternehmen schaffen möchte, zu diesen niedrigen Kosten User zu akquirieren.

Sensationeller MEGA-DEAL!!! i3 Interactive schließt Vertrag mit der weltweit bekanntesten und erfolgreichsten Figur der Gaming Szene: Dan Bilzerian

Quelle: i3 Interactive

In Deutschland kann man sich gar nicht vorstellen, welchen gigantischen Einfluss dieser Mann hat. Er ist eine absolute Lifestyle Ikone und hat es geschafft durch seinen selbst generierten Media Content über sein schillerndes Leben eine Fan Basis aufbauen, die in die Millionen gehen.

Dan Bilzerian hat einen deutlich größeren Markt Impact als Christiano Ronaldo oder Kylie Jenner!

Quelle: i3 Interactive

Dan verfügt über mehr als 53 Millionen Follower (stetig steigend) verteilt auf Instagram, Facebook und Snapchat, die er regelmäßig über sein ausschweifendes Jetset Luxusleben auf dem Laufenden hält. Dan steht für gigantische Villen, Luxusyachten, schnelle Autos und jede Menge äußerst attraktiver Damen.

Genau dafür lieben Ihn seine Fans, die zu 85% männlich und überwiegend der Altersgruppe von 18-34 Jahre entsprechen. Dies ist die Hauptzielgruppe im Gaming Bereich. Dan liebt es schnell, extrem und er braucht den Nervenkitzel. Sein Leben besteht aus Spiel, Spass und Spannung!

Er ist ein Vollblut Gamer und Poker-Profi. Es gibt weltweit keine weitere Figur die nur annähernd für diesen Bereich steht. Er ist in den USA eine absolute Ikone und hat einen Bekanntheitsgrad von annähernd 100%. Dies gilt ebenso für die Poker-Hochburg Indien. Das Land liebt Poker über alles, daher ist es nur selbstverständlich, dass in Indien Poker zu 100% mit der Person Dan Bilzerian verbunden ist.

Dan Bilzerian als Aushängeschild für die India Poker Championship 2019 in Goa

Quelle: i3 Interactive

Daher ist es nicht verwunderlich, dass er in Indien neben den USA die zweit größte Fanbase hat. Seine ungebrochene Popularität, die von Jahr zu Jahr größer wird, nutzt er um Millionen von Dollar zu verdienen. Somit vermarket er über seine Social Media Kanäle seine eigenen Produkte, angefangen von kompletten Pflegeserien für den Mann, über Fitnessbekleidung bis hin zu Hanf Pflegeprodukten.

Alles was Dan anfasst wird zu Gold- er ist eine echte Marketing Maschine!

Es reichen nur ein paar Bilder oder Videos zu seinen Produkten und die Sachen sind in kürzester Zeit ausverkauft. Da wundert es nicht, dass er sogar eine doppelt so hohe „engagement rate“ als Christiano Ronaldo hat, der mit seinen Produkten viele Millionen Dollar verdient.

Sein Herz schlägt aber primär für den Gaming Bereich und Poker!

Durch die Zusammenarbeit mit i3 Interactive Inc. (WKN: A2P6XT / DE: F0O3) möchte er sein Meisterstück vollbringen. Er ist mit 15% der größte Einzelaktionär an der Gesellschaft. Man könnte sagen, er hat sich selbst vor einigen Monaten an die Börse gebracht.

Da es für Ihn im Leben aber nur eine Option gibt und das ist zu gewinnen, wird er alles daran setzen, dieses Unternehmen ganz nach oben zu bringen. Er hat es selbst in der Hand wie erfolgreich dieses Unternehmen wird, für das er sein Gesicht hergibt und sich provokativ ganz nach vorne stellt.

Dan wird ab sofort über seine Kanäle die Gaming Plattform Blitzbet bewerben

Quelle: i3 Interactive

Die Idee ist so einfach wie genial. Er nutzt seinen immensen Einfluss im Gaming Bereich und sorgt dafür, dass seine Anhänger, die perfekt der Gaming Zielgruppe entsprechen, auf die Plattform kommen. Was die großen der Branche mit viel Geld bezahlen müssen, bringt Dan quasi für umsonst mit!

Dafür, dass er kräftig unter seinen Fans die Werbetrommel rührt, bekommt er von der Gesellschaft eine Aufwandsentschädigung von 1,2 Mio. USD jährlich. Im Vergleich zu den Werbekosten der Big Player ist das natürlich lächerlich, aber genau hier steckt der USP der Gesellschaft. Die Zahlung bleibt immer gleich und steigt nicht mit steigenden Userzahlen.

Somit kann die Gesellschaft mit einem „festen Werbeetat“, der extrem niedrig ist, extrem hohe Margen und exorbitant hohe Gewinne einfahren. Dadurch wird sich auch der Kurs der Aktie extrem schnell entwickeln und davon profitiert in erster Linie der größte Einzelaktionär: Dan Bilzerian. Profitieren auch Sie von seinem Erfolg und investieren Sie in i3 Interactive Inc. (WKN: A2P6XT / DE: F0O3).

ERSTE UMSÄTZE NOCH IN DIESEM JAHR!

Die Gesellschaft rechnet konservativ mit 4 Mio. USD Umsatz in 2020 und bereits mit einer Verdreifachung in 2021

Müssen die Umsätze nach dem sensationellen Erfolg von letzter Woche bereits nach oben korrigiert werden?

Somit wäre die Gesellschaft bereits im Anfangsjahr profitabel und verdient bereits mehr als das Unternehmen DraftKing, welches aber mit 12 Mrd. USD an der Börse bewertet ist. Lassen wir es mal außen vor, dass DraftKing auch noch Verluste einfährt, ist die Gesellschaft mit etwa dem 35 fachen seines Umsatzes bewertet.

Doch selbst die Gesellschaft hatte nicht mit so einem Ansturm bei der ersten Marketingaktion von Dan gerechnet. Es würde uns nicht wundern, wenn die Gesellschaft bereits jetzt intern mit weit höheren Umsätzen und Gewinnen rechnen würde.

Umsatz 2021 entspricht bereits einer Bewertung von 420 Mio. USD

Im Vergleich zu DraftKing müsste i3 Interactive bereits für nächstes Jahr einer Bewertung von 420 Mio. USD entsprechen, doch im Gegensatz zu DraftKing ist i3 Interactive mit einem Umsatz von lediglich 12 Mio. USD hoch profitabel.

Wir hatten erst letzte Woche die Ehre mit Dan persönlich über eine Konferenz zu sprechen. Dabei blieb kein Zweifel daran, dass er für das Unternehmen brennt und all seine Power geben wird, um die Gesellschaft an die Spitze zu führen.

Dan Bilzerian:“Ich stehe jeden Tag auf, um etwas zu bewirken und Dinge vorwärts zu treiben. Verlieren ist für mich keine Option, in meinem Leben zählen nur der Sieg und der Triumph. Mein Leben ist extrem und dafür lieben mich meine Follower, denn das ist es was Sie sehen wollen. i3 Interactive ist für mich ein sehr persönliches Anliegen, da ich hier meine absolute Leidenschaft ausleben kann. Gaming, in erster Linie Poker haben schon früh mein Leben positiv beeinflusst. Ich bin mir sicher, gemeinsam werden wir aus dem Unternehmen einen gigantischen Player formen.“

Liebe Leser, eine Chance wie diese werden Sie wohl nicht zweimal bekommen. Nutzen Sie den erheblichen Informationsvorsprung und kaufen Sie sehr zeitnah, da wir davon ausgehen, dass der Kurs weiter durch die Decke gehen wird. Nutzen Sie jeden Rücksetzer um nochmals günstig in das Papier zu kommen. Wir sind uns sicher, dass uns hier noch einiges erwarten wird.

Die Anzahl der Follower wachsen jährlich im Schnitt im zweistelligen Bereich

Dan ist ein Mensch, der genau weiß, was er tun muss, um eine entsprechende Reaktion seiner Anhänger zu bekommen. Er überlässt nichts dem Zufall, jedes Wort, jedes Bild und jedes Video ist so inszeniert um das maximale an Aufmerksamkeit zu bekommen. Er weiß ganz genau, was seine Fans hören und sehen wollen und genau das gibt er Ihnen. Im Gegenzug dafür bekommt er eine unglaubliche Rückmeldung auf jedes seiner Interaktionen auf den Social Media Kanälen.

Quelle: i3 Interactive

Wie man dem Bild sehr schön entnehmen kann, erntet Dan in kürzester Zeit unglaubliche Klickraten auf seine Veröffentlichungen. So schauen im Schnitt 9 Mio. Menschen in den ersten 48 Stunden ein veröffentlichtes Video an. Ein Post, sei es Text oder ein Bild wird im Schnitt 20-60 millionenfach geklickt.

Ab jetzt wird er fleißig für das Unternehmen und die Plattform Werbung machen. Dies bringt einerseits natürlich sehr viele User auf die Seite, womit das Unternehmen Millionen verdienen wird. Andererseits werden aber auch viele seiner Anhänger direkt in die Aktie investieren, da sie genau wissen, wenn er dahinter steckt, dies ein unglaublicher Erfolg werden wird.

Was dies für den Kurs bedeuten wird, kann man sich selbst ausrechnen. Er wird durch die Decke gehen!!!

Diese Punkte werden i3 Interactive ganz nach oben führen!!!

Noch völlig unbekanntes Unternehmen aus dem Gaming Bereich in Deutschland

Mit Abstand margenstärkstes Gaming Unternehmen der Welt

Bereits 100.000 Registrierungen an nur einem Tag, bzgl. eines Blackjack Turniers

Big Player verfügen über ca. 1000.000 aktive User

Plattform bereits online

Gaming als absoluter Milliarden-Markt, der jährlich weiter steigt

Vielzahl der Aktien in festen Händen

Leitfigur Dan Bilzerian ist mit 15% am Unternehmen beteiligt

Extrem erfahrenes Management Team

Extrem niedrige Kostenbasis

Dan ist die bekannteste Figur im Gaming Bereich weltweit

Er verfügt über mehr als 53 Millionen Follower

Markt Impact deutlich höher als bei Kylie Jenner und Christiano Ronaldo

Extrem unterbewertet

Selbst mit einem Umsatz in 2020 von 4 Mio. USD bereits profitabel

Umsatz von 12 Mio. USD in 2021 entspricht bereits einer Bewertung von über 400 Mio. USD und ist dabei bereits hoch profitabel

DraftKing mit etwa 300 Mio. USD Umsatz und über 140 Mio. USD Verlust mit mehr als 12 Mrd. USD an der Börse bewertet

Verfügen über alle benötigten Lizenzen, wie UK oder Curasao, um auch alle wichtigen Märkte außerhalb Nordamerikas bedienen zu können

Massiver positiver Newsflow in den nächsten Wochen und Monaten erwartet

Unser Fazit zu i3 Interactive:

Bei i3 Interactive Inc. (WKN: A2P6XT/ DE: F0O3) handelt es sich um eine Aktie aus dem boomenden Gaming Bereich, die sich auf die Sparten Sportwetten, Casino und Poker fokussiert.

Dank des sensationellen Vertrags mit Dan Bilzerian ist es das mit Abstand margenstärkste Gaming-Unternehmen der Welt. Im Gegensatz zur Peergroup die mit Milliarden an der Börse bewertet werden, trotz jährlicher horrender Verluste, wird i3 Interactive nur etwas mehr als 10 USD an Kosten pro neuem User aufwenden müssen.

Bereits Ende letzter Woche erfolgte der Launch der Plattform, somit können ab sofort Umsätze in den ersten Ländern erzielt werden. Ab 2021 werden die Dienste dann in sehr vielen weiteren Ländern eingeführt.

Dan verfügt über mehr als 53 Mio. Follower, die überwiegend der perfekten Zielgruppe eines Gamers entsprechen. Diese kann er gezielt für die Gaming Plattform akquirieren. Damit wird das Unternehmen in kürzester Zeit Millionen von Dollar verdienen.

Das die Strategie mehr als erfolgreich ist, zeigt die erste Marketingkampagne von Dan Bilzerian, wobei er mit einem Blackjack Turnier, an nur einem Tag 100.000 Registrierungen verzeichnen konnte. Das ist absoluter Wahnsinn, wenn man bedenkt, dass die Großen dieser Branche gerade Mal über eine Liste von etwa 1000.000 Nutzer verfügen.

Dan ist eine absolute Kultfigur und selbst professioneller Pokerspieler. In den USA und vor allem im Poker-Land Indien genießt er einen Bekanntheitsgrad von annähernd 100%. Auf Grund seiner extremen Popularität verfügt er über einen deutlich höheren Markt Impact als selbst Christiano Ronaldo. Alles was er anfasst und sämtliche Produkte die er bewirbt sind in kürzester Zeit ausverkauft.

Nun wird er über seine Social Media Kanäle für das Unternehmen Werbung machen und Millionen von Follower werden in kürzester Zeit darauf reagieren. Ein erwarteter Umsatz von 12 Mio. in 2021 entspricht bereits einer Bewertung von über 400 Mio. USD an der Börse. Im Gegensatz zu den Big Playern in diesem Segment wird i3 Interactive aber bereits hoch profitabel sein.

Nun ist es an der Zeit das auch Sie reagieren. So eine einmalige Chance werden Sie so schnell nicht noch einmal bekommen. Wir erwarten eine massive Rückmeldung von den Märkten, die diese Unternehmen extrem befeuern werden. Seien Sie also schnell, denn hier dürfen Sie keine Sekunde zu lang zögern. Nutzen Sie jeden Rücksetzer!!!

Vertrauen Sie unserem Spürsinn für extrem unterbewertete und vom Markt noch nicht verheizte Aktien. Denken Sie an unsere letzten Highflyer, denn dann können Sie bereits jetzt abschätzen, wo die Reise einmal hingehen kann.

Also wieder eine Aktie mit echtem Verfielfacher-Potential! Seien Sie von Anfang an dabei und nehmen Sie die ganze Performance mit, es wird sich lohnen!!

Herzlichst,

Ihr Team von Aktienexplorer

Falls Sie den Aktienexplorer heute das erste Mal lesen, dann vergessen Sie nicht, sich unter http://www.aktienexplorer.com in unseren kostenlosen Verteiler einzutragen, damit Sie den nächsten Aktien-Tipp vor allen anderen erhalten.

Auszug von unseren Rechtlichen Hinweisen / Disclaimer

Die Firma Financial Research & Publication Ltd ist Betreiber der Webseite: aktienexplorer.com im Folgenden „Webseite“ genannt.

Die Inhalte der „Webseite“, der Newsletter und sonstige Publikationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Die Financial Research & Publication Ltd übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Ferner wird in keiner Weise das Eintreffen von jeglichen Kursprognosen / Kurszielen garantiert. Die Nutzung der Inhalte der Webseite erfolgt auf eigene Gefahr des Nutzers. Das Webangebot richtet sich an Nutzer mit Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland, der Schweiz oder in Österreich. Die Webseite richtet sich nicht an Benutzer, die ihren Wohnsitz in anderen Staaten, als den oben genannten, haben oder aus sonstigen Gründen unter die Vorschriften anderer Staaten fallen. Financial Research & Publication Ltd übernimmt keine Zusicherung und Gewähr dafür, dass sich diese Webseite oder die auf ihr enthaltenen Informationen in Übereinstimmung mit den Gesetzen anderer Staaten, als der Bundesrepublik Deutschland, der Schweiz oder Österreich befindet.

Sämtliche Veröffentlichungen (z.B. Interviews, Artikel, Kurzberichte, Unternehmensvorstellungen, Börsenbriefe, Newsletter, Musterportfolios, charttechnische Einschätzungen usw.) dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlungen hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs der besprochenen Instrumente dar. Alle Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung des Webseitenbetreibers (und / oder seiner in- oder externen redaktionellen Mitarbeiter oder Geschäftspartner) wider. Bei allen Publikationen handelt es sich um journalistische Beiträge. Der Webseitenbetreiber und die für ihn tätigen Verfasser von allen Webseiteninhalten übernehmen keinerlei Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen. Der Webseitenbetreiber und die für ihn tätigen Verfasser sind keine Anlageberater. Gegenstand von publizierten Webseiteninhalte können Aktien von Unternehmen sein, die eine geringe Marktkapitalisierung aufweisen. Gerade bei Firmen mit einer niedrigen Marktkapitalisierung müssen Anleger oft mit einer hohen Volatilität bzw. niedrigen Marktliquidität rechnen. Unsere veröffentlichten Inhalte enthalten oft zukunftsgerichtete Aussagen, d. H. Aussagen oder Diskussionen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Einschätzungen oder Prognosen darstellen, wie dies durch Wörter wie erwartet, mögliche, und geschätzt wird. Daher sollten Sie bei solchen Aussagen mit äußerster Vorsicht vorgehen und eine umfassende Recherche der Informationen zu unseren vorgestellten Unternehmen, die sich in unseren Publikationen befinden, sowie in Bezug auf solche zukunftsgerichteten Aussagen weiter nachforschen. Alle in unseren Veröffentlichungen gemachte zukunftsgerichtete Aussagen sind auf den Zeitraum beschränkt, in dem sie gemacht werden, und wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, die sich jederzeit ändern können. Kursprognosen bei Finanzinstrumente in unseren Börsenbrief / Newslettern stellen keine Finanzanalyse / Anlageempfehlung dar, sie basieren ausschließlich auf subjektiven, charttechnischen Kursprognosen des Verfassers.

Offenlegung der Interessen: Grundsätzlicher Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte gemäß § 34b WpHG sowie der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch – Marktmissbrauchsverordnung –

Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen oder Dritte, werden unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Der Webseitenbetreiber stellt Gesellschaften Marketing- und Werbedienstleistungen zur Verfügung. Wir werden meist von diesen vorgestellten Firmen (Sponsoren) oder auch von externen Dritten (z.B. von Consultants, die mit den Gesellschaften in Geschäftsbeziehung stehen) für Werbedienstleistungen kompensiert. Hier liegt ein Interessenskonflikt vor. Ferner kann zwischen den hier erwähnten Unternehmen und der Financial Research & Publication Ltd ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen oder bestanden haben, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt besteht. Da wir zu keinem Zeitpunkt ausschließen können, dass auch andere, Medien, Research- und Börseninformationsdienste die von uns erwähnten Werte im gleichen Zeitraum besprechen, kann es zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Auch kann nicht ausgeschlossen werden, dass Gesellschaften, die Module zur Steigerung der Marktbekanntheit beim Webseitenbetreiber gebucht haben, nicht auch andere Dienstleister parallel nutzen. Wir werden in der Regel von auf unserer Website von besprochenen Unternehmen (Sponsoren) für Werbe- und Marketingdienstleistungen entschädigt. Wir sind nicht in der Lage, alle von öffentlichen Unternehmen oder deren Management publizierten Daten zu überprüfen. Ausgewählte Unternehmen sind nur profiliert, wir empfehlen keine Aktien zu kaufen oder zu verkaufen. Wir können nicht garantieren, dass alle Informationen korrekt sind und wir können zukunftsgerichtete Aussagen machen, die unsicher und riskant sind.

Financial Research & Publication Ltd oder Mitarbeiter des Unternehmens können jederzeit eigene Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z. B. Long- oder Shortpositionen). Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Für die Bereitstellung von Informationen (z.B. Fachartikel, Interviews) auf der „Webseite“, den Newslettern oder sonstigen Publikationen wird der Webseitenbetreiber von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte „third parties“) entlohnt. Zu den „third parties“ zählen z.B. Investor Relations, Public Relations, Dienstleistungs-Vermittler / Consultants, Broker oder Investoren. Financial Research & Publication Ltd können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung und elektronische Verbreitung und für andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannter „third parties“ mit einer Aufwandsentschädigung in bar und/-oder Aktien bzw. Optionen entlohnt werden. Auch wenn wir jede Analyse und sonstige Inhalte nach bestem Wissen und Gewissen sowie fachmännischen Standards erstellen, raten wir Ihnen, bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Informationen und Analysen sind nur für Unterhaltungs-, Informations- und Bildungszwecke vorgesehen. Nichts in einem Artikel, Newsletter, Börsenbrief, Kommentar, Webseiteninhalt, Interview oder andere Inhalte ist oder kann als Anlageberatung oder ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien ausgelegt werden. Artikel, Interviews zu anderen Inhalten basieren auf öffentlichen Informationen und Gesprächen mit dem Management oder Firmenmitarbeitern. Wir sind nicht in der Lage, alle von öffentlichen Unternehmen oder deren Management freigegebenen Daten zu überprüfen. Vorgestellte Unternehmen werden nur beschrieben, wir empfehlen keine Aktien zum Kauf oder Verkauf. Wir können nicht garantieren, dass alle Informationen korrekt und zuverlässig sind. Die Angaben sind eventuell nicht vollständig oder richtig. Wir machen möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen, die unsicher und riskant sind.

Es kann vorkommen, dass wir Drittanbieter für die elektronische Verbreitung von Nachrichten und Inhalten über unsere Kunden / unsere vorgestellten Unternehmen einbinden. Wir haben jedoch keine Kontrolle über den Inhalt der Informationen, die von unseren vorgestellten Gesellschaften und / oder Drittanbietern veröffentlicht werden, und überprüfen diese nicht. Diese Drittanbieter werden wahrscheinlich dafür entschädigt, dass sie positive Informationen über die Gesellschaften bereitstellen, auch wenn diese von ihnen nicht bekannt gegeben wird.

Impressum:

Financial Research & Publication Ltd

20-22 Wenlock Road

London N1 7GU

England

E-Mail: hello@aktienexplorer.com

Verantwortliche Person: Paul Miller

Tel. 0044 20 3608 1991